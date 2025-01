Üzemanyaggal és tűzijátékkal volt tele a Tesla Cybertruck, ami felrobbant a Trump Hotel előtt

A rendőrségi nyomozás szerint üzemanyagkannákkal és tűzijátékokkal volt tele annak a Tesla Cybertruck, amely felrobbant a las vegasi Trump Hotel előtt.

A rendőrség közlése szerint az autót Coloradóban bérelték, és szerda reggel érkezett a városba, kevesebb mint két órával a detonáció előtt. A szálloda előtt, az üvegbejárat közelében leparkolva a jármű füstölni kezdett, majd felrobbant. A robbanásban két ember vesztette életét, heten pedig megsérültek, de a rendőrség szerint az ő sérüléseik könnyűek.

photo_camera Fotó: WADE VANDERVORT/AFP

A rendőrség a sajtótájékoztatón felvételeket is bemutatott, amelyeken jól látható, hogy a jármű hátulja tele volt pakolva nagyméretű tűzijátékokkal és kannákkal. A hatóságok vizsgálják, hogy a robbanásnak köze lehet-e a new orleansi merénylethez, amelyben 15 ember vesztette életét. Azt is vizsgálják, hogy az incidensnek köze lehet-e Donald Trumphoz vagy Elon Muskhoz.

Az FBI azt is közölte, hogy terrorcselekmény történt-e, de a hatóságok közölték, hogy jelenleg nem erősítették meg a járműben elhunyt sofőr személyazonosságát. A hatóságok azt is elmondták, hogy eddig nem találtak bizonyítékot arra, hogy az incidensnek köze lenne az Iszlám Államhoz. (BBC)