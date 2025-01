Gyurcsányék 56 napot adtak az Országgyűlésnek, hogy az feloszlassa magát

link Forrás

Nem lennék most az Országgyűlés helyében, ha nem is órái, de napjai maradhattak (szám szerint 56, de ugye ki számolja*).

Gyöngytyúk olyan gyorsan nem csapott még le semmire, mint a DK Magyar Péter újévi beszédében belengetett előrehozott választásos ötletére: Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke tegnap már arról értekezett, hogy „azoknak van igaza, akik azt mondják, hogy nem kell megvárni, hogy 2026 tavaszáig ez a kormány hivatalban maradjon”, hozzátéve azt azt is:

„mint a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciójának a vezetője kezdeményezzük egy ilyen parlamenti határozat elfogadását, amelyben azt kérjük, hogy oszlassuk fel a parlamentet, és írjunk ki előrehozott választást. Ez a normális rendje ilyenkor a dolgoknak.”



Nos, megígérték, megcsinálták. A DK az imént sajtóközleményben tudatta, hogy már be is nyújtották az előrehozott választásról szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelyben egyenesen azt javasolják, hogy az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

Az Országgyűlés Magyarország Alaptörvénye 3. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2025. március hó 1. napjával kimondja feloszlását. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

A javaslat értelmében így 56 nap múlva lesz esedékes a feloszlatás - már ha az Országgyűlés a határozati javaslatra rábólint. És hogy miért adtak ilyen rövid határidőt?

A minél korábbi időpont felkészülési időt biztosítana az új választások lebonyolítására, valamint az ország stabilitásának és demokratikus működésének helyreállítására.

Becsüljük meg a DK töretlen optimizmusát, ez ugyanis nem az első olyan eset, amikor előrehozott választásra rezonálnak (volt ilyen tavaly is, de korábban is utalgattak rá néhányszor, például 2014-ben is), bár tény, hogy korábban ennyire konkrétan nem álltak bele a témába.

A kétharmados többség nagyobbik fele, a Fidesz-frakció tegnap ennyit reagált:

„Brüsszelben elképesztő kapkodásba kezdtek. Már nem csak a mentelmi joggal sakkban tartott Magyar Pétert, hanem korábbi helytartó-jelöltjüket, Gyurcsány Ferencet is bevetik.”

Visszaszámlálás indul.

*JAVÍTÁS: Eredetileg rosszul számoltam, március elseje nem 55, hanem 56 nap múlva esedékes. Elnézését kérek a pontatlanságért!

FRISSÍTÉS 10:36

Magyar Péter sem tétlenkedik, ő egyenesen Sulyok Tamás köztársasági elnököt szólította fel sajtóközleményben arra, hogy „szedje össze a bátorságát, nézzen a magyar emberek szemébe és mondjon egy valódi, elnöki beszédet, amelyben kitér hazánk tényleges állapotára és a lehetséges megoldásokra is”. Magyar szerint Sulyoknak „meg kell szólalnia és egyeztetnie kell az előrehozott választás lehetőségéről.”