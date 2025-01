Demi Moore megnyerte élete első értelmes díját

„Hosszú ideje csinálom ezt, már több mint 45 éve, és ez az első alkalom, hogy nyertem bármit is színészként” – kezdte köszönőbeszédét a Golden Globe-díjátadón Demi Moore, aki A szer című filmben nyújtott alakításáért kapta most meg „vígjáték vagy musical” kategóriában a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-ot.

photo_camera Fotó: ROBYN BECK/AFP

Ahogy a BBC is írja, ez a film – amiért Oscar-jelölést is kaphat – élesztette újjá karrierjét Moore-nak, aki arról is beszélt most, hogy harminc évvel ezelőtt egy producer azt mondta neki, ő egy popcorn-színésznő, és akkor el is könyvelte magában, hogy ehhez hasonló díjat meg sem kaphat, és hogy csinálhat népszerű, nagy bevételt hozó filmeket, de olyat nem, amit el is ismernek. Azt mondta, pár évvel ezelőtt már eljutott arra a pontra is, hogy „ennyi volt”, hogy megtette amit meg kellett, majd amikor ezen a mélyponton volt, elé rakták A szer forgatókönyvét.

Díjat nyert még Sebastian Stan, Kieran Culkin és Zoe Saldana, illetve a Baby Reindeer és a Shogun című sorozatok. A legjobb film A brutalista lett, és megkapta érte a díját Adrien Brody, illetve a rendező Brady Corbet is. A főbb díjakról viszont lecsúszott a Wicked, de megnyerte a tavaly bevezetett kasszasiker és filmes teljesítmény díjat.