Franciaország figyelmeztette Trumpot: ne veszélyeztesse Európa szuverén határait

Franciaország figyelmezteti Donald Trumpot, hogy ne fenyegesse az EU „szuverén határait”, írja a Guardian. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter azután beszélt erről, hogy a megválasztott amerikai elnök a katonai erő alkalmazását sem zárta ki a Dániához tartozó Grönland megszerzése érdekében.

A francia külügyminiszter egy rádióinterjúban beszélt arról: „Szó sem lehet arról, hogy az EU hagyja, hogy a világ más nemzetei, bárkik is legyenek azok, megtámadják szuverén határait”. Barrot hozzátette, bár nem hiszi, hogy az Egyesült Államok „lerohanna” Grönlandot, „olyan korszakba léptünk, amelyben visszatér az erősebbek joga”.

Trump valószínűleg azért szeretné megszerezni Grönlandot, mert a Pitufikk helységben működő légibázis révén a sziget stratégiailag fontos az Egyesült Államok számára, és a felmelegedés növekedésével egyre hajózhatóbb sarkvidéki vizek miatt a mostaninál is jelentősebbé válhat – az elérhetővé váló ásványkincsekről nem is beszélve.

Koppenhága korábban nemcsak szavakkal reagált arra, hogy Trump szemet vetett a hatalmas, 2,2 millió négyzetkilométer területű, ám mindössze ötvenezer ember lakta szigetre, hanem döntés hozott a katonai kiadásai növeléséről is. Ezentúl Mette Frederiksen dán miniszterelnök abszurdnak nevezte Trump ötletét, mire a leendő elnök lefújta Dániába tervezett látogatását.

Az Orbán Viktor által a béke emberének nevezett Trump a keddi sajtótájékoztatóján egy kérdésre válaszolva azzal fenyegetőzött: nemcsak gazdasági, hanem akár katonai lépéseket is tehet azért, hogy visszavegye a Panama-csatorna feletti ellenőrzés jogát, illetve hogy megszerezze a dán fennhatóság alatt álló Grönlandot. Azt mondta, hogy a gazdasági biztonságra törekvő Amerikának mindkét területre szüksége van.

Trump expanziós programjának a része az is, hogy a Mexikói-öböl nevét Amerikai-öbölre változtassa. Arról is beszélt, hogy Kanada és az Egyesült Államok között csak egy mesterséges határ van, amit el kellene törölni, hogy Kanada is az USA része legyen. Ez utóbbira reagálva Justin Trudeau távozó kanadai miniszterelnök azt mondta: ennek annyi esélye van, mint hógolyónak a pokolban.