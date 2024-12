Dánia növeli Grönland védelmi kiadásait, miután Donald Trump bejelentette, hogy igényt tart a szigetre

Nem sokkal azután, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök újból arról posztolt, hogy megvásárolná Grönlandot, a dán kormány bejelentette: jelentősen növeli a félautonóm szigetország védelmi kiadásait. Mette Frederiksen dán miniszterelnök abszurdnak nevezte Trump ötletét, mire a leendő elnök lefújta Dániába tervezett látogatását.

photo_camera Fotó: JIM WATSON/AFP

A BBC által idézett elemzők azt mondták, a támogatásról már régóta folynak a tárgyalások, így a bejelentést nem érdemes Trump megszólalására adott közvetlen válasznak tekinteni. A dán védelmi miniszter is azt mondta, az időzítés a sors iróniája.

„A nemzetbiztonság és a világ szabadsága érdekében az Egyesült Államok úgy érzi, a Grönland feletti tulajdonjog és ellenőrzés abszolút szükségszerűség” – írta Trump hétfőn a Truth Socialon, amivel heves ellenkezést váltott ki a sziget és Dánia vezetőiből is.

A Pitufikk helységben működő légibázis révén Grönland stratégiailag fontos az Egyesült Államok számára. A felmelegedés növekedésével egyre hajózhatóbb sarkvidéki vizek miatt a mostaninál is jelentősebbé válhat – az elérhetővé váló ásványkincsekről nem is beszélve.

photo_camera Az Arctic Command hangárja a grönlandi Kangerlussuaq repülőterének kifutópályájánál. A Joint Arctic Command elsődleges feladata békeidőben a Feröer-szigetek és Grönland körüli terület megfigyelésével fenntartani a biztonságot Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

„Évek óta nem fektettünk eleget az Északi-sarkvidékbe. Most erősebb jelenlétet tervezünk” – mondta Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter, aki minimum 1,5 milliárd dolláros támogatásról beszélt. A pénzből két új hajót, két nagy hatótávolságú drónt és két további kutyaszáncsapatot szerezhetnek be a grönlandiak, de a repülőterek korszerűsítését és a hadászati személyzet növelését is így oldanák meg.

Steen Kjaergaard, a Dán Védelmi Akadémia munkatársa szerint Trump célja az lehetett, hogy rávegye Dániát a grönlandi védelem fejlesztésére, anélkül, hogy valóban átvenné az irányítást a sziget fölött. Előző hivatali ideje alatt, 2019-ben már kifejezte érdeklődését Grönland megvásárlása iránt, de a javaslatot Dánia és a sziget vezetése is határozottan elutasította, még mielőtt hivatalos tárgyalások kezdődhettek volna.