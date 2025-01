Letartóztatták annak a honlapnak az alapítóját, amit Domique Pelicot használt, hogy férfiakat szerezzen felesége megerőszakolására

A francia rendőrség letartóztatta Isaac Steindlt, a Coco honlap alapítóját. Ez az a weboldal, amit Dominique Pelicot használt, hogy férfiakat szerezzen felesége megerőszakolására. Steindl letartóztatása mellett az oldalhoz köthető bankszámlákat is zárolták, az ügyben magyar bankszámla is érintett.

Steindlt csütörtök reggel tartóztatták le, miután idézésre Párizsba repült. A rendőrök kihallgatása végéig, maximum 96 óráig tarthatják őrizetben.

Miután informatikusként végzett az egyetemen, Steindl 2003-ban, szülei 2000 eurós befektetésével alapította meg a Coco weboldalt. A projekt eredetileg a randizást akarta elősegíteni, de a weboldal hamar felkeltette a szexuális ragadozók, pedofilok és drogkereskedők figyelmét.

Pelicot a Coco egyik, A son insu (tudtuk nélkül) nevű csetszobáját használta, hogy ismeretlen férfiakat keressen felesége, Gisélét megerőszakolására. A nőt 2011 és 2020 között rendszeresen elkábította, majd az ismeretlenekkel közösen megerőszakolta. Pelicot a Coco segítségével több mint 80 férfit toborzott.

photo_camera Gisélé Pelicot Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Miután Pelicotot letartóztatták, a francia Cocot URL-jét az Egyesült Királyság fennhatósága alá tartozó Catorna-szigetekre regisztrálták át. A weboldalt végül 2024 júniusában, a nyomozás részeként kapcsolták le a francia hatóságok. Decemberben Pelicotot az avignoni bíróság a maximálisan kiszabható 20 év börtönbüntetésre ítélte.

A Bulgáriában élő Steidl 2023-ban lemondott francia állampolgárságáról, és felvette az olasz állampolgárságot.

A rendőrség a weboldalhoz köthető nemzetközi bankszámlákat is zárolta. Az intézkedés magyar, litván, német és holland bankszámlákat érintett.

A Pelicot-ügyről a per szeptemberi kezdetén itt írtunk, majd beszámoltunk a feleség, Giséle és a gyerekei vallomásairól, illetve egy podcastban is foglalkoztunk a bűnténnyel. (via The Guardian)