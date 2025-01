A román titkosszolgálatok vizsgálják az MVM bevásárlását, úgy blokkolhatják a NER-es terjeszkedést, mint a spanyolok a Talgónál

Az MVM-en keresztüli orosz befolyásszerzéstől tartva felülvizsgálják az MVM ajánlatát, amivel a magyar energiacég belépne a román gázpiacra – nyilatkozta a brit Financial Times-nak a román energiaügyi miniszter.

„Nem engedjük be az orosz gázt az országba”

– mondta Sebastian Burduja, aki azt is hozzátette, hogy a román titkosszolgálatok is részt vesznek az MVM kockázatértékelésében.

Az MVM a német Eon román gázpiaci tulajdonrészének kivásárlására tett tavaly év végén nagyvonalú ajánlatot: sajtóhírek szerint 200 millió euró körüli összeget kínáltak az Eon Energie 68 százalékos részesedéséért, jóval többet a versenytársaknál. Ezzel a gázpiacon a romániai ügyfelek 40, az elektromosságban 15 százalékát szereznék meg.

photo_camera Román gáz, Vadu Fotó: ANDREI PUNGOVSCHI/AFP

A magyar bevásárlásról decemberben Orbán Viktor is tárgyalt Ciolacu román miniszterelnökkel, a találkozójuk után azt javasolta, hogy állítsanak fel egy közös munkacsoportot, ami majd „mindenkit megnyugtat, és mindent átláthatóvá tesz”.

A kérdés a román nyilvánosságban nagyrészt biztonságpolitikai és orosz befolyásszerzési keretezésben jelenik meg. Az aggodalmak szerint az MVM orosz gázzal látná el az ügyfeleit, amivel jelentősen erősödne Moszkva befolyása az országban. A külföldi beavatkozásra hivatkozva menet közben lefújt román elnökválasztás után ez most különösen éles kérdés. Egy nappal az MVM hivatalos ajánlattétele után a román kormány december 18-án ki is adott egy sürgősségi rendeletet, amivel meg tudják akadályozni a stratégiai fontosságú román vállalatok ellenséges átvételét.

Az MVM-EON üzlet lezárásához kell a hatósági átvilágítás és jóváhagyás is, és az illetékes bukaresti miniszter szavai alapján igencsak bele akarnak állni az ügybe. Burduja külön kitért arra, hogy egy hasonló nemzetbiztonsági átvilágítás után tavaly a spanyol kormány tavaly nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva megvétózta a Talgo vonatgyártó magyar megvásárlását. Abban az esetben az ajánlattevő Dunakeszi Járműjavító orosz kapcsolatai merültek fel kardinális problémaként. Akárcsak most az MVM-nél: az MVM az orosz gáz fő magyar vásárlója, és ők a Roszatom által épített Paks 2 gazdái is.

Az MVM közölte, hogy együttműködik a román hatóságokkal, de nem kívánta kommentálni a folyamatban lévő tranzakció részleteit.