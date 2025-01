Menczer Tamás: „Az összes baloldali közvélemény-kutatás hazugság, manipuláció”

Menczer Tamás a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója nemrég a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának adott interjút, ahol többek között arról beszélt, hogy „az összes baloldali közvélemény-kutatás hazugság, manipuláció”, valamint egy ponton az uniós forrásokról terjedő álhírekre is figyelmeztetett mindenkit.

photo_camera Menczer Tamás újévi beszéde Fotó: Menczer Tamás Facebook-oldala

Menczer az interjú elején a „békepárti Donald Trumpról” és a „háborúpárti demokratákról” beszélt, ugyanis szerinte az utóbbiak Joe Biden elnöksége alatt az Egyesült Államokban is, most pedig már csak Brüsszelben tesznek meg mindent azért, hogy nehezítsék a helyzetet, mélyítsék, szélesítsék a háborút, hogy az amerikai elnöknek a lehető legnehezebb legyen békét teremtenie.

A kommunikációs igazgató szerint az ő ötletük az előrehozott választás is Magyarországon, amihez a magyar ellenzék a postásuk. Az az ellenzék ami, szerinte bármikor szívesen koalícióra lépne és együttműködne a Tisza Párttal. Mint elmondta, szerinte ugyanis „az összes baloldali közvélemény-kutatás hazugság, manipuláció, ezt ők is tudják, tehát mindenki tudja, hogy nekik csak együtt van esélyük”. Szerinte ráadásul az új és a régi ellenzék együttműködése „az nem elmélet már”, azt a budapesti közgyűlésben és Brüsszelben gyakorolják, ők maguk, illetőleg azok a pártcsaládok, amikhez tartoznak. „Mindez jól mutatja, hogy itt ugyanaz a tánc megy, amit már korábban láttunk, és a kottát azt Brüsszelben írják”.

A kormánypárti politikus emellett arról is beszélt, hogy álhírek terjednek az uniós forrásokról, ezért figyelmeztetett mindenkit, hogy azoknak senki se üljön fel. „12,5 milliárd euró ül a magyar számlán, tehát az uniós forrásokkal kapcsolatban és a lehívások tekintetében is ebben a ciklusban is a legjobbak között vagyunk, ezt már kiharcolta a miniszterelnök, és minden további forrást is ki fog harcolni, semmit nem fogunk elveszíteni, és eddig sem veszítettünk el semmit” - mondta.

Pedig Magyarország tavaly 1 milliárd euró, azaz mostani árfolyamon nagyjából 413 milliárd forint uniós forrástól esett el végleg a jogállamisági mechanizmus miatt, amit már a miniszterelnök sem fog tudni ki- vagy inkább visszaharcolni. Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője szerint ez az első ilyen eset az EU történetében, és ezek a pénzek örökre elvesztek, ami a Bizottság szerint csak a magyar kormány cselekvésképtelenségének következménye.