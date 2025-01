Őrizetbe vették a lázadással vádolt dél-koreai elnököt

Szerdán őrizetbe vették a hivatalából eltávolított Jun Szogjol dél-koreai elnököt, akit lázadással vádolnak. Jun Szogjol azt mondta, a „vérontás” elkerülése érdekében egyezett bele az általa törvénytelennek nevezett eljárásba.

Amióta megszavazták lemondását a december 3-án rövid ideig tartó hadiállapot kihirdetése után, Jun Szogjol a rezidenciáján húzta meg magát, ahol egy kisebb hadseregnyi személyi biztonsági őr vigyázott rá, akik egy korábbi letartóztatási kísérletet már megakadályoztak.

A házához több mint háromezer rendőr érkezett most az őrizetbe vételre, és őrizetbe vették Jun testőrségének vezetőjét is. Több ezer híve is ott volt, de helyszíni jelentések szerint bekiabálásokon kívül más akcióba nem kezdtek.

A korrupciót vizsgáló dél-koreai hivatal (CIO) közölte, hogy haladéktalanul megkezdi Jun Szogjol kihallgatását.

Az alkotmányos eljárással felfüggesztett elnököt a december elején kihirdetett és hat óra múlva vissza is vont hadiállapot miatt vonták vád alá, illetve mert eddig ellenállt a letartóztatási parancsnak. Ő az első elnök Dél-Koreában, akit még hivatali ideje alatt tartóztatnak le.

A dél-koreai alkotmánybíróság a hét elején kezdte volna meg a Jun Szogjol elleni alkotmányos vádemelési per tárgyalását, de el kellett napolni, mert nem jelent meg. Az elmúlt hetekben nem mozdul ki a rezidenciájáról, és őrizetbe vételének megakadályozására a testőrsége is készenlétben állt.

A hatóságoknak most 48 órájuk van, hogy kihallgassák, majd engedélyt kell kérniük, hogy legfeljebb 20 napig őrizetben tarthassák vagy szabadon engedjék. Az alkotmánybíróságnak pedig 180 napon belül kell döntenie arról, hogy végleg leváltják-e hivatalából vagy visszaállítják a jogkörét. A lázadás Dél-Koreában halálbüntetéssel is sújtható.

Jun Szogjol december 3-án váratlanul hadiállapotot rendelt el, majd órákkal később feloldotta az intézkedést. Dél-Korea azóta politikai válságban van. A Nemzetgyűlés december 14-én szavazott Jun felelősségre vonásáról, az Alkotmánybíróság pedig eljárást indított a döntés alkotmányosságának a megállapítására. Jun Szogjol elnök azt képzelte, az ötven évvel ezelőtti Dél-Koreában él, és minden hatalmat magához ragadhat. Tévedett. Az őt hatalomra juttató társadalmi elégedetlenség azonban ettől még nem szűnt meg. A puccsról szóló elemzésünket itt olvashatják.

