A fogyókúrás gyógyszerek egy amerikai kutatás szerint más betegségekre is jó hatással lehetnek

Az elhízás ellen használt gyógyszerek pozitív hatással lehetnek az egészségre, írja a BBC a Washingtoni Egyetem kutatása alapján. Az első ezzel a kérdéssel foglalkozó, mintegy kétmillió ember bevonásával végzett vizsgálat szerint a gyógyszerek jó hatással vannak a szívre, valamint csökkentik a demencia és a függőségek kialakulásának kockázatát.

photo_camera ozempic Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

A súlycsökkentő gyógyszerek népszerűsége az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt, de még mindig nem tudni pontosan, mit is tesznek a szervezettel. A legnépszerűbb ilyen gyógyszer a Wegovy és az Ozempic, utóbbi hatóanyaga – a szemaglutid – a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknél szabályozza a vércukorszintet, de mivel jóllakottság érzetet is kelt, fogyókúrás szerként is használják.

A kutatást a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő amerikai veteránok között végezték, egy részük a fentebb említett gyógyszereket, a többiek pedig hagyományosabb gyógyszereket kaptak.

A Nature Medicine című folyóiratban közzétett adatokból az látszik, hogy súlycsökkentő gyógyszereket szedőknél kisebb arányban fordult elő a szívinfarktus, szívelégtelenség vagy a magas vérnyomás. A gyógyszerek továbbá csökkentették a skizofrénia, az öngyilkossági gondolatok és az epilepsziás rohamok arányát is. A lap azt írja, hogy ugyan a gyógyszereket újdonságuk miatt csak 3,5 évig szedték az emberek, de az Alzheimer-kór, a májrák, a krónikus vesebetegség és a bakteriális fertőzések esetében is hatásos volt az Ozempic vagy a Wegovy.

A másik oldalról viszont a kutatásban résztvevőknek nagyobb valószínűséggel voltak emésztőrendszeri problémáik, a hasfájás, a gyomorgyulladás, és az aranyér is gyakrabban fordult elő az Ozempic vagy a Wegovy szedése mellett. A kutatók arra is figyelmeztettek, hogy a gyógyszerek fokozhatják az ízületi fájdalmat és növelhetik a hasnyálmirigy-gyulladás kockázat.

Stephen O'Rahilly, a Cambridge-i Egyetem professzora azt mondta, a tanulmányt „óvatosan” kell értelmezni, de a cukorbetegeknek „hasznos biztosítékot” nyújt, a más betegeken végzett további vizsgálatokat pedig érdeklődéssel várja. Azt is mondta, a gyógyszerek hatása továbbra is kiszámíthatatlan, míg egyes gyulladásos rendellenességek enyhülhetnek, mások esetleg súlyosbodhatnak.