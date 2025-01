Németországban adták fel magukat azt antifasiszta támadások bujkáló gyanúsítottjai

Hétfőn feladták magukat a német szélsőbaloldalai aktivisták, akiket a 2023-as budapesti antifasiszta támadássorozat miatt köröztek, írja a Tagesschau nevű német lap.

photo_camera Antifasiszták ellentüntetnek a Várban a Becsület napját ünneplő nácik ellen 2023-ban. Fotó: Bankó Gábor/444

A 21 és 27 év közötti gyanúsítottak a kieli kerületi bíróságon, valamint a hammi, kölni és brémai rendőrkapitányságokon adták fel magukat. Előzetes letartóztatásba kerültek, a lap szerint elképzelhető, hogy kiadják őket Magyarországnak.

Az egyik gyanúsított ügyvédje azt mondta, azért bujkáltak eddig, mert féltek a kiadatástól. „Magyarországon a jobboldali kormány miatt nem garantálható a tisztességes eljárás” – mondta az ügyvéd. Egy másik gyanúsított ügyvédje szerint embertelen börtönkörülményeknek lennének kitéve Magyarországon.

A szélsőbaloldaliak már 2024 elején jelezték a hatóságoknak az ügyvédeken és a médián keresztül, hogy fel akarják adni magukat, cserébe azért a biztosítékért, hogy nem adják ki őket Magyarországnak. Ez jogilag lehetséges lett volna, de az igazságszolgáltatás nem járult hozzá.

Az NDR és a WDR tévécsatornák szerint továbbra sincs ígéret arra, hogy Németországban tárgyalják az ügyet. Ha a német bíróságok a kiadatás mellett döntenek, akkor a gyanusítottak panaszt nyújthatnak be az alkotmánybírósághoz.

Két éve február 9. és 11. között Budapesten történtek a támadások, melyekben kilencen megsérültek, négyen súlyos, öten könnyű sérülést szenvedtek. A támadások a becsület napjának nevezett kitörésnapi neonáci megemlékezés idején történtek.

A hatóságok akkor három gyanúsítottat is elfogtak. Köztük volt az azóta ismertté vált olasz nő, akire a tárgyalások kezdetén 11 év börtönt kért az ügyész. Ilaria Salist június közepén, a választások után engedték szabadon, ugyanis az olasz Zöldek És Baloldal Szövetsége párt képviselőjeként bekerült az EP-be. Fogvatartási körülményei miatt kisebb diplomáciai csörte is kialakult Olaszország és Magyarország között. (via Telex)