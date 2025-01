Egy NAV-ellenőr kivarratta magát, csak hogy kiderüljön, kap-e számlát

Egy papíron alacsony forgalmat bonyolító tetoválószalont kerestek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai. A tetoválás elkészült, de nyugtát nem kaptak - közölte a NAV kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint „kockázatelemzés alapján kezdtek vizsgálódni” a NAV ellenőrei egy „gyanúsan alacsony forgalmú” tetoválószalonnál. Online előre megbeszélték, hogy mikor és mit fog magára varratni az ellenőr, aki, amikor kifizette az előleget, az összeg átvételéről nem kapott semmilyen bizonylatot.

Ezután megtörtént a tetoválás is, a NAV-ellenőr kifizette a maradék összeget is, de erről sem kapott bizonylatot. A frissen tetovált ellenőr ezután igazolta magát társával együtt, majd készpénzellenőrzést végeztek a helyszínen, és kiderült, hogy a bizonylatolt pénzkészlettel is gondok vannak, vagyis a kasszában jóval több pénz volt, mint amennyinek a számlák, nyugták alapján lennie kellett volna.

Közleményük szerint a nyugtaadás elmulasztása, a készpénzállományhoz képest gyanúsan kevés adóügyi bizonylat, valamint a hivatal online adatai alapján az ügyben a NAV további ellenőrzést végez. (MTI)