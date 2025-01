Trump szankciókkal fenyegette meg Putyint, ha nem fejezi be a háborút

A frissen hivatalba lépett Donald Trump arra figyelmeztette szerdán Vlagyimir Putyint Truth Socialön, hogy az Egyesült Államok készen áll új kereskedelmi korlátozások sorozatával megbüntetni Oroszországot, ha nem tud mielőbb megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról. Az új amerikai elnök szerint az orosz gazdaság egyébként is összeomlóban van, és szerinte az a háború el sem kezdődött volna, ha ő marad az elnök 2020 után is. Azt üzente az orosz elnöknek, hogy a háborút be lehet fejezni könnyű és nehéz módon is, de ő a könnyebbet javasolná. Hozzátette, hogy egyébként nagyon jó a viszonya Vlagyimir Putyinnal.

photo_camera Vlagyimir Putyin és Donald Trump 2019-es találkozója Oszakában Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT/Anadolu via AFP

A Financial Times megjegyezte, hogy Joe Biden kormánya átfogó szankciókat vezetett be Oroszország ellen Ukrajna lerohanása miatt, és azóta az Egyesült Államok és Oroszország közötti kereskedelem drámaian visszaesett, így további vámok hatása korlátozott lenne. Azonban Trump tanácsadói szerint az Egyesült Államoknak még mindig vannak pénzügyi eszközei arra, hogy megszorongassa Oroszországot, különösen az energiaszektorának célba vételével.

Bidenék óvatosak voltak az orosz olaj- és gázexport betiltásával kapcsolatban, attól tartva, nehogy ez túlságosan megzavarhatja a globális energiapiacokat. Bár az USA korlátozásokat vezetett be az orosz cseppfolyósított földgázprojektekre és nemzetközi árplafont állapított meg az orosz olajra, ezeket az oroszok sikeresen megkerülték.

photo_camera Scott Bessent Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump pénzügyminiszter-jelöltje, Scott Bessent a múlt héten a kongresszusi meghallgatásán kijelentette, hogy „100 százalékban támogatná a szankciók fokozását, különösen az orosz olajcégekre, olyan szintre emelve azokat, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítenék Oroszországot”. Bessent szerint a Biden által bevezetett szankciók „nem voltak elég átfogóak”.