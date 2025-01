A kormány beavatkozik, ha nagyon elszáll a tojás és a tej ára

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról beszélt csütörtökön az InfoRádión, hogy a kormány nem tolerálja az élelmiszer- és az üzemanyag-inflációt, de szerinte az áfa csökkentése nem megoldás a helyzet kezelésére. Szerinte ha az infláció emelkedik, a kormánynak lépnie kell, most például havonta találkozik a kereskedőkkel, és egyeztetni fognak a termelőkkel, feldolgozókkal, nagykereskedőkkel is. Szerinte jelenleg az élelmiszerek esetében a tojás és a tej ára a legkritikusabb. Ezért közölte a kereskedőkkel, hogy a kormány be fog avatkozni, ha szükséges. Úgy fogalmazott, hogy a kormánynak van egy fegyelmező ereje, most az az időszak van, hogy ezt érvényesítik.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Elmondta, hogy a fővárosnak valóban van elővásárlási joga a rákosrendezői területre, de Nagy Márton szerint nem tud élni vele, mivel kormányközi szerződés rögzíti, hogy a vásárlót az Egyesült Arab Emirátusok jelöli ki. Azt mondta, hogy a főváros megpróbálkozhat az elővásárlási jog érvényesítésével, de akkor nemcsak a vételárat kellene kifizetnie, és vállalnia a szerződésben szereplő ötezer milliárdos beruházást, hanem azt is el kellene érnie, hogy az Emirátus Budapestet jelölje ki vevőként.

Nagy Márton azt mondta, hogy az illetékes építésügyi minisztériummal kell majd megállapodnia a fejlesztőnek arról, hogy hány méteres épületet lehet felhúzni a területen. Ha nem kapják meg ugyanis az építési engedélyt, akkor a szerződés semmissé válik, és a terület visszaszáll az államra, az addig megfizetett vételár pedig visszakerül a vásárlóhoz.