Trump szeretné, ha Egyiptom és Jordánia akár hosszabb időre is befogadna gázai palesztinokat

„Szeretném, ha többet [mármint embert] vállalnátok, mert ahogy most elnézem a Gázai övezetet, káosz, teljes káosz az egész” – mondta Donald Trump frissen beiktatott amerikai elnök telefonon II. Abdullah jordán királynak vasárnap. Elmondása szerint hamarosan hasonló kéréssel fordul az egyiptomi elnökhöz is, írja a BBC. Az elnök szerint a két országnak lehet, hogy ideiglenesen, de akár hosszabb ideig is be kéne fogadnia azokat a gázai palesztinokat, akiknek a több mint egy éve tartó harcokban élhetetlenné vált az otthonuk.

Trump ötlete nem tetszett a területet kormányzó Hamásznak, amely a régiót a palesztinok ősi otthonának tartja. „Népünk a Gázai övezetben 15 hónapon át tűrte a halált és a pusztítást, anélkül, hogy elhagyta volna a földjét. Nem fogadnak el semmilyen [a mostanihoz hasonló] ajánlatot vagy megoldást, még ha jószándékúan teszik is őket, újjáépítés címén” – mondta Baszem Naim, a Hamász politikai vezetésének tagja, korábbi egészségügyi miniszter. Naim azt mondta, hogy népe az évtizedek során ellenállt minden kitelepítési tervnek.

photo_camera Baszem Naim, a Hamász politikai vezetésének tagja Fotó: RODGER BOSCH/AFP

„Szinte minden leromboltak, emberek halnak meg ott. Úgyhogy inkább összefognék néhány arab nemzettel, és lakásokat építenék egy másik helyen, ahol talán a változatosság kedvéért békében élhetnének” – mondta Trump újságíróknak nyilatkozva. „Valószínűleg másfélmillió emberről van szó, mi csak kitakarítjuk az egészet” – mondta Trump.

photo_camera Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az övezetben végrehajtott izraeli támadásoknak köszönhetően a Budapestnél kisebb méretű terület kétmilliós lakosságának a nagyja kénytelen volt elmenekülni otthonából. Izrael offenzívájában a régió infrastruktúrájának nagy része megsemmisült, az ENSZ korábbi becslései szerint az épületek hatvan százaléka vagy megsérült vagy megsemmisült. Az újjáépítés évtizedekig is eltarthat.

A konfliktus 2023 októberi kitörése óta palesztinok ezrei menekültek Egyiptomba, ahol azonban nem ismerik el őket menekültként. Az Egyesült Államok még Joe Biden vezetése alatt azt kommunikálta, hogy ellenzi a palesztinok erőszakos kitelepítését a Gázai övezetből. Az akkor külügyminiszter tavaly azt mondta, „nem lehet, nem szabad arra kényszeríteni őket, hogy elhagyják Gázát”.

A leköszönő Biden-adminisztráció és a hatalomba lépő Trump-adminisztráció meglepő módon közös sikert könyvelhettek el januárban, mikor a Hamásznak és Izraelnek sikerült a közvetítésükkel tűzszüneti megállapodást kötniük. A tűzszünet a múlt héten vasárnap lépett hivatalosan életbe, 470 nap után a héten szabadultak az első túszok.