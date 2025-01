A kecskeméti katonai reptér leköszönő parancsnoka elárulta, 2023-ban két nap késéssel tudta meg parancsnoki kinevezését

A kecskeméti katonai repülőtér parancsnoka, Gróf Gergely ezredes szókimondó beszéddel búcsúzott beosztottjaitól. Többek között azt is elárulta, hogy 2023-ban csak két nap késéssel tudta meg parancsnoki kinevezését - írta meg a Kecsup.

Gróf január 22-én adta át a parancsnokságot utódjának, Könczöl Ferenc ezredesnek. Az ünnepélyes eseményen Böröndi Gábor vezérkari főnök is részt vett. Az átadáson tartott beszédében Gróf részletesen kitért kinevezésének körülményeire is.

Elmondta, hogy 2023. február 3-án egy emailből tudta meg parancsnoki kinevezését. Miután a levélben az állt, hogy február 1-jétől ő a bázis parancsnoka, azonnal átment Ugrik Csaba dandártábornokhoz, aki az addigi parancsnok volt. Ugrik is akkor tudta meg, hogy leváltották a pozíciójából.

„Magyarul már két napja kinevezésre kerültem, de ezt a rendszer elfelejtette szóban közölni velem, így mentve a menthetőt elküldték emailben. Még egy telefonhívás sem érkezett. Történt mindez akkor, amikor a borítékosztogatások idejét éltük, és így tudatták a katonákkal, ha változás lesz” - idézte fel Gróf az esetet.

Gróf szerint „az is felért egy stand up komédiával, ami ezután következett”. Kifelé ugyanis nem lehetett kommunikálni a váltásról, az ünnepélyes átadást is csak hetekkel később rendezhették meg.

Az érintett időszakban egy új kormányrendelet tette lehetővé, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel, kéthavi felmentési idővel felmondhassa azon katonák szolgálati viszonyát, akik betöltötték a 45. életévüket, és legalább 25 évet szolgáltak.

Szalay-Bobrovniczky kormányrendeleti jogosítványával élve 2023 elején több száz főtisztet és tábornokot menesztett. Döntését a fiatalítással indokolta.