Megint bombariadó van több iskolában

„Az éjszaka folyamán ismét több iskola kapott e-mailben bombafenyegetést” – írta az oktatási intézmények igazgatóinak kiküldött körlevelében péntek reggel Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára, aki a hvg.hu szerint azt kérte az igazgatóktól, hogy nézzék meg az iskolák levelezését, és ha kaptak fenyegető emailt, értesítsék a rendőrséget, illetve ürítsék ki az épületet.

Az Egri Ügyek azt írja, az egyik egri általános iskolában péntek reggel bombariadó volt, a gyerekeket biztonságos helyre kísérték, a rendőrség pedig megkezdte az épület átvizsgálását. A lap úgy tudja, hogy az egy héttel ezelőtti esethez hasonló szövegezésű fenyegetést küldtek. Ezt Vágner Ákos egri polgármester is megerősítette közösségi oldalán. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást de azt jelezték, hogy nem találtak bombát.

A Telex azt írja, bombariadó volt a kesznyéteni iskolában is, illetve a girincsi gyermekotthonban is, illetve Zuglóban a Mogyoródi út 21. szám alatti középiskolában, „hasonló emailes fenyegetés miatt, mint amilyen múlt héten több zuglói iskolát is érintett”.

Információink szerint péntek reggel 9 óra körül a Budapest School is fenyegető levelet kapott az összes mikroiskolára vonatkozóan, ezért kiürítették országszerte a körülbelül 20 iskolájukat, beleértve a budapesti JPP gimnáziumot is.

Az Eduline listája szerint a fentieken túl fenyegető levelet kapott a Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola is.