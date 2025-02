Nagy formában a forint, már 406 alatt is járt az euró ára

Napok óta 410 forint alatt van az euró ára a devizapiacokon, szerdán nem sokkal dél előtt 406 forint alatt is járt az árfolyam (a napi csúcs 405,629 forint). Ez nagyjából kéthavi rekordot jelent. A kereskedés kezdetén még 407,7 forint fölött is volt az árfolyam.

A forint/euró árfolyam január 23-a óta tartósan 410 forint alatt van, ami most már látványosan erősödést jelent az év végi-év eleji szinthez képest. (Igaz, a kormány által erre az évre várt 397,5 forintos árfolyam még jócskán odébb van.)

A dollárral szemben is erősödik a forint, ma már kis időre 389 forint közelében is volt az árfolyam, ami a cikk írásakor 389,777 forint. Ez még jelentősebb forinterősödés, reggel ugyanis még 393 forint közelében (392,89-en) is járt az árfolyam. Így a dollárral szemben 0,75 százalékot, az euróval szemben 0,32 százalékot erősödött a forint reggel óta.

A javulás összefüggésben állhat azzal, hogy egy reggeli adat szerint tavaly augusztus óta nem látott, azaz öthavi csúcsra ugrott januárban egy nagyon fontos gazdasági előrejelző mutató, az eurózóna úgynevezett kompozit beszerzésimenedzser-indexe. Ezen belül a feldolgozóipari mutató nagyot nőtt, míg a szolgáltatószektor mutatója kis mértékben csökkent.