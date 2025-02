DK: megszűnt a kemoterápiás kezelés a szentesi kórházban

A szentesi Dr. Bugyi István Kórház onkológiai osztályán már nem elérhető a kemoterápiás kezelés, erről számolt be Facebook-videójában a Demokratikus Koalíció politikusa. Varga Ferenc szerint

a rákos betegeknek Szegedre kell utazniuk a kezelésért, ami 60-70 kilométeres megterhelő utat jelent számukra.

Hozzátette: úgy tudja, hogy a protézisműtéteket is Szegedre helyezték át, a betegeket a műtét után pár nappal szállítják vissza Szentesre. Varga szerint a szülészeti osztály újranyitására tett ígéretek sem teljesültek, és arról is hallani, hogy az egynapos sebészeti műtéteket is Szegedre vihetik. Ezért a Belügyminisztériumhoz fordul.

„Választ várunk az onkológia, a traumatológia és a szülészeti osztályos hírekre. Szomorúnak tartom, hogyha ezekből bármi is igaz, semmiféle tájékoztatás nem érkezett ismét a lakossághoz”

– mondta.