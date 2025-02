Lengyel területre zuhant Elon Musk rakétájának egyik darabja

A lengyel rendőrség értesítette az Állami Űrügynökséget, miután kiderült, hogy a Poznań melletti Komornikiban talált tárgy egy nagy nyomású hélium tárolására szolgáló kompozit tartálya lehet. A komorniki raktár dolgozói szerdán reggel találtak egy rejtélyes tárgyat a hóban, és mivel nem tudták megállapítani, hogy mi az és hogy került oda, értesítették a rendőrséget, mire a vegyi-ökológiai mentőcsapat tűzoltóit, valamint a rendőrség tűzszerész egységének szakértőit is kiküldték a helyszínre. Az incidensben senki sem sebesült meg.

Délre megállapították, hogy az ismeretlen eredetű tárgy nem tartalmaz veszélyes anyagokat. A lengyel rendőrség szerint egy nagy nyomású héliumtároló tartályról lehet szó. Ilyen tartályokat használnak a SpaceX Falcon rakétáinál is. Hasonló tartály zuhant 2021-ben egy farmra az amerikai Washington államban is.

A Gazeta Wyborcza megjegyzi, hogy éjjel Lengyelországban többen csillaghullásszerű jelenséget figyeltek meg az égen, azonban a csillagászok szerint egy Falcon 9 rakéta égett szét a légkörben az ország felett. A rakéta február 1-jén indult a kaliforniai Vandenberg légibázisról, és a Starlink 22 műholdját állította pályára. Ezt a rakétát az amerikai SpaceX vállalat tervezte és gyártotta, amely Elon Musk tulajdona.

A küldetés teljesítése után a rakéta lassan süllyedni kezdett. Amikor belépett a Föld légkörébe, nagyrészt elégett. A szakértők szerint ez nem szokatlan jelenség, azonban előfordulhat, hogy kisebb darabok, amelyek nem égtek el teljesen, a földre hullanak. Általában a küldetéseket úgy tervezik, hogy az ilyen maradványok lakatlan területekre essenek, ezúttal azonban másként történt. Délután a Lengyel Űrügynökség is megerősítette, hogy szerda hajnal 4:46 és 4:48 között egy Falcon 9 hordozórakéta lépett be ellenőrizetlenül a Föld légkörébe Lengyelország felett. A közlemény szerint a mintegy 4 tonnás rakétafokozat a SpaceX Starlink Group 11-4 küldetésből származott, amelyet 2025. február 1-jén indítottak a kaliforniai Vandenberg légitámaszpontról. ( Gazeta Wyborcza/Notes from Poland)