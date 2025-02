Szakmányban hamisították Picasso képeit a római csalók

Rejtett rajzműhelyben razziázott a római rendőrség, ahol a világ legismertebb művészeinek, köztük Pablo Picasso és Rembrandt festményeinek hamisítványait gyártották, hogy aztán online értékesíthessék. A hatóságok szerint komoly bizonyítékokat találtak arra, hogy egy restaurátor állt a csalás középpontjában.

A kis műhelyben a rendőrség 71 festményt foglalt le – köztük befejezett és félkész alkotásokat. A helyiségben rengeteg festészeti eszköz is volt: több száz festéktubus, ecsetek, sablonok és különböző méretű vásznak. Emellett művészeti katalógusokat is lefoglaltak, amiket az elkövetők az alkotások értékesítéséhez használtak. A csalók még hamis tanúsítványokat is készítettek, hogy igazolják a festmények „hitelességét”.

A nyomozás azután indult, hogy a rendőrség figyelni kezdte az online értékesítési oldalakat, és százával talált kétes minőségű festményeket, amiken 19. és 20. századi festők aláírásai szerepeltek. A hamisított alkotások között voltak Mario Puccini, Giacomo Balla és Anna De Weert belga festő műveinek másolatai is. Egyelőre nem világos, mióta folyt a csalás, és mennyi pénzt kereshettek vele az elkövetők.

Néhány hónappal ezelőtt az olasz rendőrség felszámolt egy Európa-szerte működő hamisítói hálózatot, amely többek között Banksy, Picasso, Andy Warhol és Gustav Klimt műveinek replikáit készítette. (Guardian)