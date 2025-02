Havasi Bertalan miniszterelnöki megbízottként folytatja

A következő időszakban Orbán Viktor közszerepléseinek előkészítésében működik közre Havasi Bertalan miniszterelnöki megbízottként, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A tájékoztatás szerint

a főtanácsadó a Miniszterelnöki Kabinetirodán végzi munkáját.

A KTK február 14-én jelentette be, hogy Havasi Bertalan, Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár távozik posztjáról. Havasi Bertalan 2015 óta látta el a miniszterelnök melletti sajtófőnöki pozíciót, volt, hogy annyira összenőttek Orbánnal, hogy utóbbi még egy magánprogramjára is elvitte őt, és olyan is megesett, hogy egy MTVA-s külső munkatársi belépőkártyával kísérgette főnökét a közmédiában (természetesen volt erre is magyarázat). Legnagyobb pillanatait itt szedtük össze.