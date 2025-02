Gulyás Gergely: Zárt térben lehetne Pride, a kormány már tárgyalja az erről szóló tervezetet

„Az a cél, hogy olyan keretek között ne lehessen megrendezni a Pride-ot. A gyermekek védelme az elsőrendű politikai és társadalmi cél kell, hogy legyen. A kettőt, ha össze lehet egyeztetni, akkor így kell összeegyeztetni, és ennek valószínűleg nem az Andrássy út a terepe” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Della podcast szerdai adásában.

Orbán Viktor a szombati évértékelőjén azt mondta, idén már felesleges megszervezni a Pride-ot: „Írjuk bele az alkotmányba, hogy az ember vagy férfi, vagy nő. És pont. Sőt azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével! Kidobott pénz és idő.” A szervezők úgy reagáltak, hogy Pride volt, van és lesz is.

„A kormány a gyermekvédelem szempontjait akarja érvényesíteni, és például egy zárt térben tartott Pride esetén én nem látok ilyen kockázatot”

– mondta Gulyás, hozzátéve, hogy első olvasatban már a szerdai kormányülésen tárgyalják az erről szóló jogszabályt.

A 24.hu összefoglalója szerint Gulyás beszélt a szervezetek külföldi finanszírozásokról is, azt mondta, a kormányt lehet kritizálni, de az intézkedést nem érdemes barát-ellenség felismerő rendszerként kezelni. Ez egy fontos vita, amit le kell folytatni, hogy mi az a nemzetközi, külföldi pénzügyi beavatkozás, ami elfogadható, és mi az, ami nem, mondta. A miniszter nem lát hasonlóságot az állítólagos amerikai befolyásszerzés és az orosz propaganda széles körű tényleges térnyerése között, a hangsúly nála a külföldi finanszírozáson van.

A Kocsis Máté által belengetett dollárügyi kormánybiztos posztjára Gulyás szerint több név is felmerült, a héten születhet döntés, de jelenleg egy olyan jelölt a legesélyesebb, aki nem tölt be kormányzati tisztséget. A munka feladathoz kötött lesz, az legfeljebb néhány hónapot, legfeljebb egy évet vehet igénybe. Azt is mondta, hogy Rogán Antalt hamarosan, még az első félévben leveszik az USA szankciós listájáról, abban bízik, hogy az eljárást „nagyban meggyorsítják.”