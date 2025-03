Jay-Z beperelte az őt szexuálisan erőszakkal vádoló nőt

Shawn Carter, a Jay-Z néven ismert rapper és üzletember rágalmazás miatt beperelte a nőt, aki korábban azt állította, hogy ő és Sean Combs, vagyis P. Diddy szexuálisan bántalmazta őt, írja a Variety.

photo_camera Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Carter azután nyújtotta be a keresetet, hogy a nő visszavonta a vádakat. A zenész korábban is tagadta azokat, most azt állítja, hogy a nemi erőszakkal kapcsolatos vádak tudatosan hamisak és rosszindulatúak voltak, és „stratégiailag és taktikailag kiszámították és időzítették azokat, hogy a lehető legnagyobb fájdalmat és szenvedést okozzák”.

A nő, aki név nélkül nyújtotta be a papírokat, azt állította, hogy 13 éves volt, amikor Combs és Carter bántalmazta őt az MTV VMA után rendezett partin 2000-ben. Állítása szerint miután megivott egy italt, szédülni kezdett, majd egy közeli hálószobába tévedt. A nő azt állította, hogy először Carter erőszakolta meg, majd Combs.

A vádakat októberben nyújtották be Combs ellen, de december 8-án a nő módosította a benyújtott papírokat, és hozzáadta Carter nevét is. A meg nem nevezett nő ügyvédei megkeresték Cartert, hogy „mediációt kérjenek az ügy megoldása érdekében”. A rapper a keresetet benyújtó nő és ügyvédei szerint nemcsak azzal reagált a levélre, hogy azt válaszolta, a nő szerinte teljesen komolytalan pert indított, hanem egyben megpróbálta megijeszteni és hiteltelenné tenni őket. A keresetet így „a Carter által elkövetett felháborító magatartás miatt” módosították. A mediációs kérelmet Jay-Z a CNN-nek küldött válaszában „zsarolási kísérletnek” nevezte.

Az 54 éves Combs viszont más ügyekben is érintett, szeptember 16-án tartóztatták le. A vád szerint legalább 2008 óta működtetett bűnszervezetet, aminek keretein belül az ügyészek szerint drogokkal és erőszakkal kényszerített többeket, hogy „szexuális vágyait kielégítsék”. Előzetes letartóztatásba helyezték, ahonnan óvadék ellenében sem szabadulhat, miután az ügyészek szerint „komoly a szökés kockázata”. A 14 oldalas vádirat szerint a zenei mogult zsarolással, szexre való kényszerítéssel és szexkereskedelemmel vádolják. Májusban áll bíróság elé.