Letartóztatták Puff Daddyt, akit már 8 nő vádol szexuális erőszakkal

Letartóztatták New Yorkban az amerikai rappert, Sean Combst, előadónevén Puff Daddyt, de a hatóságok egyelőre nem specifikálták, hogy milyen vádakkal, írja a BBC. Puff Daddyt eddig összesen 8 nő vádolta meg szexuális erőszakkal és perelte be magánvádban. A nyolcadik feljelentő, Dawn Richard, aki az amerikai MTV zenei tehetségkutatója, a Making the Band egykori versenyzőjeként ismerte meg Combst.

Beadványa szerint a rapper 2009 és 2011 között többször is bántalmazta és szexuálisan zaklatta Richardot, miközben megpróbálta elhitetni vele, hogy erre karrierje érdekében van szükség. Egy nyilvános eseményen Combs például megparancsolta Richardnak, hogy vetkőzzön le és megalázó neveken hívta, máskor zsarolásként visszatartotta az énekesnő és zenekara műsorból származó bevételeit.

A rapper ellen május végéig heten adtak be keresetet szexuális rabszolgaságra kényszerítés, bántalmazás és nemi erőszak miatt. Ő továbbra is tagadja a vádakat: szerinte karaktergyilkosság zajlik ellene, a nők csak pénzt akarnak tőle.

Elsőként a Cassie-ként ismert Cassandra Ventura – aki maga is R&B énekesnő, és tizenkét évig járt a rapperrel – perelte be Combst, azt állítva, hogy a kilencvenes évektől többször kényszerítette arra, hogy az általa felbérelt férfi prostituáltakkal szexeljen, miközben ő maga nézte és filmezte ezt. A pár együtt töltött évei alatt rendszeresen verte, megfélemlítette, drogokkal és alkohollal tartotta kontroll alatt – ennek egy alkalommal a most feljelentést tevő Richard is szemtanúja lehetett. A rapper és az énekesnő végül peren kívül megegyezett, de addigra már sorra jöttek az újabb és újabb vádak Combs ellen.

A letartóztatást megelőzte két házkutatás a rapper Miamiban és Los Angelesben található házaiban, ahol a nyomozók szexuális kereskedelemre utaló jeleket kerestek. A rapper ügyvédje azt írta hétfőn a BBC-nek, hogy csalódottak a döntés miatt, amely szerintük igazságtalan büntetőeljárást folytat.