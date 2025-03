Hihetetlen ernyőt húznának a Manchester United új stadionja fölé

Akár öt éven belül elhagyhatja 1909-ben épült otthonát, a legendás Old Traffordot a Manchester United, írja a Guardian.

A 75 ezres stadion mellé egy százezrest építenének 2 milliárd fontért.

A beruházás, ahogy számtalan más stadionépítés, így az Evertoné is, a környék megújításának motorja lenne. Tizenhétezer új otthont építenének és 92 ezer munkahelyet teremtenének.

Jim Ratcliffe, a Manchester United kisebbségi tulajdonosa szerint minél különlegesebb a stadion, annál nagyobb eséllyel lesz sikeres a környéket rendbehozó regenerációs program. Ez pedig különleges stadion lesz, például egy hatalmas ernyőt terveznek fölé építeni, ami összegyűjti az esővizet, valamint egy, a Trafalgar térnél kétszer nagyobb közteret.

Ratcliffe az Eiffel-toronnyal példálózott, amit mindenki ismer, és amiért oly sokan ellátogatnak Párizsba. Szerinte ilyen a Manchester United is, aminek az eredményeit egymilliárdan követik a világon, és közülük sokan utaznak majd az új Old Traffordra (New Trafford?). Old Trafford amúgy Greater-Manchester (Nagy-Manchester) egyik városrésze, nagyjából 13 ezer ember otthona.

A legnagyobb, MU-szurkolókat tömörítő szervezet szerint ugyan nagy szükség van a beruházásra, üdvözlik azt, egyben aggódnak is. Vajon tovább nőnek a jegyárak, és folytatódik az az évek óta tartó folyamat, hogy egyre kevesebb helyi engedheti meg magának a meccsre járás luxusát? Tovább nő a klub adósságterhe? Kevesebb jó (és drága) játékos érkezik majd? Megannyi kérdés.

A klub különben nem most éli legszebb napjait. Még a menedzser, Ruben Amorim szerint is ez a United 147 éves történelmének „talán legrosszabb csapata”, jelenleg a 14. helyen, közvetlenül az Everton előtt állnak.