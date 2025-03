Nyomoznak a felfüggesztett pap ügyében, aki ellen egy McDonald’sban dolgozó kamasz tett bejelentést

Nyugtalanító tanulsággal szolgált tavaly márciusi cikkünk Balázs történetéről. Akkor úgy tűnt, hogy a rendszerszintű hiányosságok miatt következmények nélkül megússza az a férfi, akinek zaklató magatartásáról bizonyíték is van.

Az akkor még kiskorú srácot elmondása szerint egy budapesti McDonald’sban vele együtt dolgozó, harmincas éveiben járó férfi rendszeresen zaklatta. Személyesen is, de főleg cseten, videóhívásokban tett neki célzásokat és szexuális ajánlatokat. Felhívta a lakására is, csak erre a fiú nemet mondott. Ezekről a beszélgetésekről képernyőfotókat is közöltünk.

photo_camera Részletek a chatelésből

Balázs elmondta, hogy a kéretlen közeledés (grooming) odáig jutott, hogy a férfi meztelenül kezdeményezett videóhívást vele, és elkezdte unszolni, hogy végezzenek közös önkielégítést. Balázs kitért a kérés elől, aztán az ágyában fekvő Atya lefelé fordította a kamerát, hogy a fiú pontosan lássa, mit csinál. Amint letették, Balázs azonnal panaszt tett a McDonald’s jogi osztályánál. Ezután nem sokkal a férfi távozott a cégtől, de nem árulták el, miért és hogyan.

Ezt a férfit Atya néven emlegették kollégái és ezért a cikkünk is – nem véletlenül.

Katolikus papként dolgozott, amíg 2018-ban fel nem függesztette a kaposvári püspök. Azt nem árulta el az egyházmegye, hogy ez miért történt, de azt hangsúlyozta, nekik már semmi közük Atyához – aki viszont még mindig felszentelt pap. Laicizálni csak egy vatikáni vizsgálat végén tudná a pápa, vagy kiléphetne magától, de ezt nem tette meg. „Státuszában továbbra sem történt változás” - tudtuk meg a Kaposvári Egyházmegyétől.

A tavalyi cikk végére az derült ki, hogy

a McDonald’s vizsgálatának eredményét nem közlik Balázzsal, rendőrségi feljelentést nem tettek;

a katolikus egyház vizsgálatának eredményét nem közlik Balázzsal, rendőrségi feljelentést nem tettek;

És amikor egy jogsegélyszolgálathoz fordult, figyelmeztették: „az ilyen jellegű esetek kezelésére nincs kész megoldása a jogrendszernek, ezért nem érdemes eredménytelennek ígérkező, megterhelő eljárásokba belekezdeni”.

Balázs fontolgatta a feljelentést, de ilyen körülmények között nem nagyon akart belevágni.

Kétséget kizáróan nem lehet

Aztán a cikkünk megjelenése után Balázs konzultált más szakemberekkel, és végül összeszedte a bátorságát. Az első benyomása pozitív, az előadó rendőr nagyon segítőkész volt vele, és a III. kerületi Rendőrkapitányság a Btk. 205.§. (1) bekezdésébe ütköző szeméremsértés vétségének megalapozott gyanúja miatt nyomozást rendelt el. Balázst tanúként hallgatták ki, és beszerezték tőle az Atyával váltott üzeneteket, de – mint arra később az ügyészség figyelmeztetett – a rendőrség „ezen kívül egyéb nyomozási cselekményt nem végzett”. Tehát például Atyát sem hallgatták ki.

Az indoklás? „Az eljárás során rendelkezésre álló bizonyítási eszközök alapján nem lehetett kétséget kizáróan bizonyítani azt, hogy [Atya] nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából, kóros hajlamánál fogva szeméremsértő módon mutogatta a nemi szervét és végzett önkielégítést úgy, hogy azt [Balázs] részére be is mutatta. Megállapítható továbbá, hogy ha az »atya« becenevű férfinak, amennyiben az önmutogatással a nemi vágyának kielégítése lett volna a célja, akkor nem szakította volna meg a hívást, amikor azt látta, hogy cselekménye [Balázsban] megdöbbenést vagy zavarodottságot nem okoz.”

Balázst nem győzte meg ez az érvelés.

Sikerült szereznie az utolsó pillanatban egy pro bono ügyvédet, aki megírta a panaszt. Mivel ezt a törvényes határidőn belül nem bírálta el a rendőrség, az ügyészségnek, a III. kerületi rendőrkapitányságnak és a Belügyminisztériumnak is panaszt tett. Az ügyészség ennek végül helyt adott.

„A panaszra tekintettel a rendelkezésre álló iratokat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a nyomozó hatóság nem tett meg mindent a tényállás tisztázása érdekében. Vizsgálni szükséges a feljelentett cselekményt az eset összes körülményének figyelembevételével, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján bűncselekmény gyanúja az ügyben nem zárható ki” – írta határozatában az ügyész. Ami azt is jelenti, hogy a rendőrségnek új nyomozást kell indítania.

Az eljárás segíthet megérteni, mit tud kezdeni a grooming jelenségével a magyar igazságszolgáltatás. Ennek definíciója: „amikor egy felnőtt azért férkőzik egy gyerek közelébe, hogy valamilyen szexuális tevékenységre vegye rá. Ez is a bántalmazás egyik formája. A bántalmazó fél kapcsolatot alakít ki valakivel (ismerkedés, barátkozás), miközben gyakran hazugságokkal próbálja elérni, hogy szexuálisan visszaélhessen vele. A grooming része lehet, hogy a felnőtt megmutatja a nemi szervét, vagy más, egyértelműen szexuális tartalmú fotót, videót küld. Gyakran arra kéri a gyereket, hogy intim képeket készítsen magáról, vagy hogy ő készíthessen ilyen képeket a gyerekről. A grooming előfordulhat egyszerre személyesen és online is.”