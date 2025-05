Az ukrán alakulatokat kiűzték a kurszki régióból, de hátramaradt még ott néhány szórványos csoport, ami a kimenekítését kéri, ezeknek felajánlják a fegyverletétel lehetőségét – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában, a Znanyije (Tudás) társaságnak a náci Németország felett aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából megrendezett előadásmaratonján.

„Nem könnyű idő ez, még nem ért véget. Igen, kiverték az ellenséget Kurszk megyéből, de a résekben, holmi pincékben még ott ülnek” – mondta az elnök, egy, állítólag a régióból érkezett kislányhoz szólva. „Halljuk, amit mondanak: evakuálást kérnek. De evakuálni őket lehetetlen, mert szétszórt, 2-3 fős csoportok ülnek ott valahol az erdőben, valami odúkban, teljes elszigeteltségben” – mondta Putyin, aki szerint a Kurszk közelében meghúzódott ukrán katonáknak felajánlják, hogy adják meg magukat. „Néhányukat foglyul ejtették, és visszaküldték oda, ahol társaik vannak, azzal az ajánlattal, hogy tegyék le a fegyvert. Ez nem egyedi eset, néhány napja történt” – mondta az elnök.

Európában nagyon sokan támogatják Oroszországot

Arról is beszélt, hogy francia állampolgárok is harcolnak Oroszország oldalán a háborúban, az egységüket a II. világháborús fegyverbarátság emlékére Normandia-Nyeman névre keresztelték el. Azt mondta, Franciaországban mindig is voltak és ma is vannak olyanok, akik osztják Moszkva értékeit. Putyin szerint a mai helyzet bonyolultabb, mint a II. világháború idején, az akkori világot „fehérre és feketére, vörösre és barnára” osztotta.

Szerinte Oroszország és Európa a helyzet összetettsége ellenére is képes lesz helyrehozni a kapcsolatot egymással.

Putyin szerint Európában nagyon sokan támogatják Oroszországot, a nyomással dacolva, és Moszkvának együtt kell működnie hasonló gondolkodású partnereivel Európában és Észak-Amerikában.

A II. világháború emléke

Putyin szerint a Szovjetunió népének a Nagy Honvédő Háború alatt elszenvedett népirtásról megmaradt emléke indokolja Moszkva arra irányuló törekvését, hogy hosszú távú biztonsági garanciákat érjen el. A keresztes német tankok látványa Ukrajnában bizonyos asszociációkat keltenek, amiket nem lehet elhessegetni – mondta.

A II. világháborús győzelem emlékének „felhígítására” irányuló kísérleteket az Oroszország és népei ellen célzott fellépésnek nevezte, és azt mondta, a külügyminisztérium folyamatosan dolgozik azon, hogy megakadályozza a Nagy Honvédő Háború történelmének átírására irányuló kísérleteket.

Azt mondta, van logika abban, hogy Volgográd visszakapja Sztálingrád nevet, de ebben a kérdésben a döntés a város lakosságának többségén múlik. Emlékeztetett rá, hogy nyugati országokban a mostani, nem éppen legjobb kapcsolatok ellenére megmaradtak a Sztálingrádról elnevezett terek és utcák. (MTI)