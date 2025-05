Kocsis Máté megnevezte a kiutasított ukránokat

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja is, megnevezte azt a három ukrán kémet, akiket kiutasított Magyarország.

Az is új információ, hogy az SZBU által közzétett május 9-i videó, amelyen két ember elfogása látható, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Magyarországnak kémkedtek, több mint egy hónappal ezelőtti történéseket mutat be. Magyarul már rég megtörténhetett a letartóztatás, ahhoz képest, amikor be is számoltak minderről az ukránok.

Kocsis ezért azt sugallja, hogy összejátszottak az ukrán titkosszolgálatok a Tiszával, amelynek vezetője épp egy nappal azelőtt posztolt egy hangfelvételt.

Minderre továbbra sem mutatott be bizonyítékot.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Barthel-Rúzsa Zsolt, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) irányításáért felelős államtitkár közös sajtótájékoztatót tartott a Nemzetbiztonsági Bizottság szerdai ülését követően.

Kocsis azzal kezdte, hogy a bizottsági üléseken elhangzottakat 50 évre titkosítják, ezért csak olyan dolgokról tud beszélni, amiket nem titkosítottak. Azt mondta, a magyar szolgálatok már régóta érzékelnek intenzív tevékenységeket az ukrán szolgálatok részéről. „A magyar fél ezzel szemben nem kezdeményezett aktív lépéseket. Az ukránok politikai célú lejáratókampányt végeznek. Nem egyeztettek a szolgálatok közötti csatornákon, ezért Magyarországot válaszlépésre kényszerítették. A válaszlépések a polgári szolgálatok információi alapján születtek.”

Kocsis azt is mondta, hogy a Tisza Párt politikusai megtámadták a honvédelmi minisztert, ezzel pedig Ruszin-Szendi Romulusz az ukránok kezére játszott. Pár órával később ugyanis kihozta az ukrán sajtó azt a felvételt, amit a magyar kémek elfogásáról már egy hónappal korábban elkészített.

photo_camera Kocsis Máté Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Kocsis arról beszélt, hogy május 9-én, a videó közzétételekor a magyar titkosszolgálat összekötőjét behívták Kijevben, de semmi tájékoztatást nem kapott arról, ami akkor éppen a nyilvánosságban történt. Ez a nemzetbiztonsági kapcsolatokban teljesen példátlan. Kocsis szerint ebből is látszik, hogy nem komoly ügyről, hanem egy lejárató akcióról van szó.

Kocsis megnevezte a két kiutasított ukrán hírszerzőt, Juroj Kenicsit és Dmitro Kisfalusit. Emellett megnevezett egy harmadik személyt is, Szerhij Alexandronovot.

Kocsis azt mondta, a kiutasítások után a magyar szolgálatok fokozták a felderítő tevékenységüket. Szerinte eközben egy befolyásolási kísérlet is zajlik, ami összefüggésben van a történtekkel. Erre szerinte nem csak a kronológia a bizonyíték. „A cél, hogy Magyarországot rossz fényben tüntessék fel a nemzetközi színtéren”.

photo_camera Barthel-Rúzsa Zsolt Fotó: Kristóf Balázs

Barthel-Rúzsa Zsolt azt mondta, Ruszin-Szendi ukrán kapcsolatrendszerének elemzése most is zajlik. Bekérték a NATO-tól a NATO-ülések anyagait. Ruszin-Szendi 4 ilyen, vezérkari főnöki ülésen képviselte Magyarországot. A lefolytatott vizsgálat alapján 3 megállapításra jutottak.

Ruszin-Szendi a magyar kormányzati állásponttal nem összeegyeztethető, ukránbarát álláspontot képviselt.

Egyetlen alkalommal sem képviselte a háborúellenes narratívát.

A mandátumával ellentétesen nem ismertette a magyar aggályokat.

Előzmények

Bár a Telex forrásai szerint hónapok óta tart egy „titkosszolgálati háború” Ukrajna és Magyarország szolgálatai között, a nyilvánosság múlt pénteken, május 9-én szembesült azzal, hogy milen súlyosan elmérgesedett a két ország szervei közt a viszony. Akkor az ukrán elhárítás (SZBU) bejelentette, hogy egy „magyar katonai kémhálózatot” leplezett le Kárpátalján. Az SZBU nyomozása során két ügynököt tartóztattak le, akikről azt mondják, a magyar katonai hírszerzés hivatásos tisztje irányította őket. Ennek az összekötő tisztnek a személyazonosságát is felderítették. Azóta ukrán lapok is megismerték a letartóztatottak nevét, a férfi magyar család- és keresztnevet, a nő – akiről azt feltételezik, a felesége – ukrán nevet visel. Az ukránok állítása szerint a férfit 2021-ben szervezte be a magyar titkosszolgálat, és akkor „készenléti üzemmódba” helyezték. 2024-ben aktiválták, és azt a feladatot kapta, hogy tanulmányozza a helyi lakosság hangulatát és küldjön képet egy Kárpátalján telepített légvédelmi rakétaegységről. Az SZBU által közzétett videóban van egy részlet, ami szerint Magyarországon, egy autóban ülve készítettek kép- és hangfelvételt a magyar összekötőtiszttel történt találkozójáról.

Pár órával később Szijjártó Péter közölte, „Magyarország kiutasított két, Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet, ugyanis a kormány nem tűri tovább a hazánkkal szembeni folyamatos lejárató akciókat Kijev részéről”. Róluk kiderült, hogy az ukrán SZRU, a polgári hírszerzés fedett tisztjei voltak. Yurii K. gazdasági témákkal foglalkozott, Dmytro K. pedig gazdasági ügyekkel. Utóbbi feladatai közé tartozott a 2022 júniusában Budapestre helyezett Hilarion metropolita megfigyelése, aki nyugati titkosszolgálati szakértők szerint az orosz titkosszolgálat embere lehetett és ekként többször találkozott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és egy alkalommal Orbán Viktorral is. Estére pedig az ukránok is hazaküldtek két magyar diplomatát válaszul a magyar lépésre.

De a titkosszolgálati játszma ezzel nem ért véget: szintén pénteken TEK-esek szedtek ki az autójából egy férfit a Ferenciek terén az ukrán-magyar kémháború részeként. Sz. A. az ukrán katonai hírszerzés, a HUR embere lehetett. Korábban diplomataként dolgozott a követségen, az utóbbi években üzletemberként élt Budapesten, feleségével ukrán éttermeket üzemeltettek a pesti belvárosban. Pár órával azután, hogy a belvárosban a TEK elfogta, idegenrendészeti eljárás keretében tíz évre kiutasították az országból anélkül, hogy büntetőeljárás indult volna ellene.

Ekkorra már kormánypárti megszólalók elkezdték összekötni ezeket az eseményeket azzal, hogy Magyar Péter egy nappal az SZBU bejelentése előtt közzétett egy videót, amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf hallható 2023 áprilisában, amint arról beszél egy állománygyűlésen, hogy „átállunk a háborúhoz vezető út nulladik fázisára”. Azt sugallták, hogy ennek publikálása egyeztetve volt ukrán szereplőkkel. Végül Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után egy sötét zenei aláfestéssel kísért videóban számol be arról, hogy az ukránok indítottak titkosszolgálati akciót a kormány véleménynyilvánító szavazása ellen. A videón többször is a korábbi vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi szakértőjének arcképe szerepel.