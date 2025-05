Karácsony: Ha bárkiről előkerül egy F. Zsolttal közös kép, esküszöm, hogy azonnal kirúgom

„Ha bárkiről előkerül egy F. Zsolttal közös kép, esküszöm, hogy azonnal kirúgom, csak nehogy valaki olyan legyen, akit a választók küldtek a közgyűlésbe” – mondta Karácsony Gergely a Magyar Hangnak.

A főpolgármester a lapnak adott nyilatkozatában arra a kérdésre, hogy Bolla Tiboron kívül lesznek-e további kirúgások a BKV-tól, azt válaszolta, szerinte kirúgni valakit akkor kell, ha csinál valami olyat, hogy az okot ad rá. Ezután mondta a fentieket, de azt már a lap kérdésére sem árulta el, hogy ezzel pontosan kire utalt.

Egyébként nem tud arról, hogy a BKV bármelyik jelenlegi vezetőjénél ilyen típusú probléma felmerülne.

Karácsony Gergely főpolgármester hétfő délután mentette fel Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját, miután megírtuk, hogy a BKV-t 13 éve vezető Bollát rejtve szoros szálak fűzik a bűnszervezethez, ami éveken keresztül szisztematikusan fosztotta ki a közlekedési vállalatot. Ács Dániel feltárta, hogy a BKV-menedzser családi cégébe a Sys egy rövid időre beszállt tulajdonosként, és betolt 133 millió forintot tagi kölcsönként. A Sys a Nagymesterként emlegetett F. Zsolt cége, aki a vád szerint az egész bűnszervezetet irányította. Kiderült az is, hogy F. Zsolt és Bolla szoros kapcsolatot ápolt.

A bűnszervezetről több mint három éve jelent meg az első videónk, azóta tucatnyi anyagban mutattuk be a szerteágazó bűncselekmény-sorozat különböző szálait. Hogy milyen horderejű ügyről van szó, azt jól mutatja, hogy ennek kapcsán már vádlott lett szocialista és fideszes politikus, magas beosztású hivatalnok, volt kerületi polgármester, volt ügyész, exminiszter, óriásvállalat vezérigazgatója, az egyik leggazdagabb magyar, és hosszú még a sor.

Karácsonyt a Magyar Hang most arról is kérdezte, miért Takács Pétert nevezte ki új BKV-vezérnek, és miért nem egyeztetett a frakciókkal erről, mikor feszült a politikai helyzet, és felmerülnek korrupciós vádak is. „Nagyon fontos, hogy elválasszunk két dolgot. A BKV volt távozó vezérigazgatója – aki körül elfogyott a levegő – nem azért lett menesztve, mert korrupciógyanú merült volna fel, hanem mert nem válogatta meg a barátait. De azt a leghatározottabban szeretném kijelenteni, hogy amióta én főpolgármester vagyok, annak a szerződésnek a kapcsán – amit nem én kötöttem – túlszámlázás és korrupciógyanú nem merült föl.”

Ehhez hozzátette: „Ha vannak korrupciós vádak, akkor tessék ezekhez adatokat társítani, éppen ezért minden vizsgálat elé állok természetesen.”

Takácsról még annyit mondott: „Megmondom őszintén, nem vagyok elégedett a BKV vezérigazgatóival, és a cég működőképességét rövid távon csak Takács Péterben látom.”