Egy sokaknak kellemetlen ügy állhat Horváth Csaba meggyanúsítása mögött

Mi történhetett Zuglóban, ahol Horváth Csabát és meg nem nevezett politikustársát parkolással kapcsolatos korrupcióval gyanúsítják?

Az ügyészség a szerdai közleménye szerint azt gyanítja, hogy: „2016-ban a jelenlegi polgármester – aki akkor a fővárosi közgyűlés tagja volt – a társával Zuglóban, a tervezett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére kerestek egy gazdasági társaságot, amelyből a nyereség felére tartottak igényt. Mindezen túlmenően, 2017 szeptemberében egy helyi politikus azzal kereste meg ugyanezen céget, hogy havi 3 millió forintért cserébe nem fogja a befolyását a cég ellenében érvényesíteni az ügyben. A gyanúsított ennek kapcsán legalább három alkalommal vett át alkalmanként 3 millió forint készpénzt”.

Hadházy Ákos, a kerület ellenzéki képviselő-jelöltje február 6-án egy Facebook-posztban már azt írta, hogy egy kiterjedt bűnszervezet elleni nyomozás kapcsán az egyik baloldali polgármester hamarosan bajba kerülhet. De ezen túl egy ideje már keringenek olyan pletykák, hogy Horváth Csaba neve előjött a SYS-csoportot is érintő számlagyáras nyomozásban, amivel a Magyar Jeti már korábban foglalkozott.

A NAV 2021 nyarán arról számolt be, hogy lecsaptak egy számlagyárra.

Azt már most lehet tudni, hogy egy nagyon kiterjedt szervezetről van szó. A nyomozók nyolcvan helyszínen csaptak le. A NAV gyanúja szerint több tucat, olykor milliárdos forgalmú, az állammal és különböző önkormányzatokkal szoros kapcsolatot ápoló cég érintett az ügyben. Amik közül közel sem a SYS-csoport tagjai a legjelentősebbek.

A nyomozati anyag egy részét sikerült megismernünk, ebben szerepel a SYS csoport egyik vezetőjének vallomása. A SYS It Service Kft. magas beosztású menedzsere, akit bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsít az ügyészség, vallomásában azt állítja, hogy Fuzik Zsolt, a CBA informatikai vezetője - a BKV egykori informatikai igazgatója, a Magyar Jeti adásában feldolgozott számlagyáras ügy fő gyanúsítottja - 2017 nyarán egy benzinkúton átadott ötmillió forintot (az ügyészség közleményében hárommilliós tételekről ír) a fekete Skoda Superb-bel érkező Horváth Csabának.

A számlagyáras nyomozásban és a most kibukott parkolási vesztegetési gyanúban szereplő cégek és személyek egy olyan gazdasági erőközpont részei, ami hosszú évek óta üzleti kapcsolatban állt budapesti önkormányzatokkal - egyes kerületek és a főváros szintjén is, fideszes és szocialista vezetés alatt is. Sok jel utal rá, hogy minden oldalról volt politikai hátszelük.

Na, de nézzük meg, hogy mi az a SYS-csoport, mi köze lehet a zuglói szocialistákhoz, és kicsoda az állítólagos irányító, Fuzik Zsolt?

Először is létezik egy SYS It nevű cég, ami a BKV informatikai rendszerét üzemeltette, évi 3,8 milliárd forintért, amíg 2021 július elején ki nem derült, hogy azzal gyanúsítják több munkatársát, hogy érintettek a fent említett, milliárdos áfacsalási ügyben. A cég vezetője M. Iván, szintén gyanúsított a számlagyáras ügyben. Miután nyáron lecsaptak a számlagyárra, a BKV informatikai rendszerének üzemeltetését Pintér Sándor bizalmasai vették át.

A SYS-csoport másik cége a SIS Parking, ami Kocsis Máté polgármestersége idején, 2017-től Józsefvárosban, szintén ettől az évtől az akkor még fideszes vezetésű Újbudán és a baloldali Zuglóban végezte a parkolás ellenőrzését. Már 2019-ben arról szóltak a hírek, hogy Újbudán és Zuglóban veszteséges a parkolás, egyszerűen pénzbe került a kerületeknek, hogy pénzt szedtek az autósoktól, Józsefvárosban pedig a vád szerint zsákszámra tűnt el az automatákba bedobott pénz.

Ami érdekes, hogy milyen körülmények között szerezte meg a zuglói parkolás ellenőrzését a SIS Parking 2017-ben, amikor a kerületben elindult a fizetős parkolási rendszer, majd hogyan szabadultak meg tőlük. A közbeszerzés során az olcsóbb ajánlatot kizárták a versenyből, majd a Fidesz és az MSZP képviselői megszavazták a C-Ware Kft., a francia Parkeon SAS, illetve a SIS Parking Kft. alkotta konzorcium ajánlatát. Erről maga Karácsony Gergely, akkori zuglói polgármester számolt be az atv-n, aki tartózkodott a szavazáskor.

2019-ben az önkormányzati választás előtt Tarlós István a kampány egyik központi témájává tette a parkolást. Nem minden érintett kerületét, csak a zuglóit, ahol ellenfele volt a polgármester. Karácsony Gergely ezek után 2019 májusában elhatározta, hogy megszabadul a SIS Parkingtól, nem hosszabbítja meg velük a szerződést, nem szervezik ki a feladatot egy magáncégnek, hanem felvesznek ellenőröket, adnak nekik eszközöket, és az önkormányzat maga végzi a parkolás ellenőrzését. Ebből aztán a zuglói szocialistákkal késhegyre menő vita lett, akik láthatóan nehezen engedték el a SIS-t. Végül Karácsony így kelt ki magából egy testületi ülésen:

„Amennyiben a szocialista frakciónak nincs kellő bizalma az MSZP egykori miniszterelnök-jelöltjében, az MSZP által támogatott zuglói polgármesterben és az MSZP által támogatott főpolgármester-jelöltben, akkor ne szavazzák meg az előterjesztést.”

A szocialisták végül fogcsikorgatva, de belementek Karácsony Gergely javaslatába, és elengedték a SIS-t.

A SIS parkingot névleg Sz. Zoltán vezette, aki szintén gyanúsított a számlagyáras ügyben, de az ügyészség gyanúja szerint mind a BKV-ba beépülő SYS It Services Kft., mind az önkormányzatoknak dolgozó SIS Parking kft. ügyeiről valójában Fuzik Zsolt döntött. Ő 2010 előtt a BKV informatikai igazgatója volt, 2009 decemberében adtak ki ellene körözést, miután vesztegetéssel gyanúsították meg. Egy ideig szökésben volt, nemzetközi körözést adtak ki ellene, ügye akkoriban lázban tartotta a sajtót. Miközben bujkált, levélben tett vallomást az Indexen, azt állította, hogy ártatlan, és belehalna az előzetes letartóztatásba, ugyanis megfertőződött a H1N1-vírussal. Később elkapták, és előzetes letartóztatásba helyezték, ügye egészen 2017-ig húzódott, amikor is felmentették. A számlagyáras nyomozás dokumentumai alapján az ügyészség úgy látja, hogy 2018-tól egy nagyon komoly és szerteágazó szervezetet épített fel, aminek része a SIS Parking Kft. és a SYS It Service Kft. is.

Horváth Csaba közleményben reagált a vádakra: „A rám felrótt korrupciós cselekményt nem követtem el, a lelkiismeretem tiszta. Az ügy időzítése és indíttatása egyértelműen politikai. Ezt támasztja alá az is, hogy két nap múlva, az ellenzék közös listáján való szereplésem miatt már nem tehették volna meg, ezért volt így időzítve”.