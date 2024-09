A szocialista korrupciós ügy mögött valójában titkos MSZP–Fidesz-háttéralku húzódik

A főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt vádat emelt hét személy, köztük Horváth Csaba, Tóth Csaba, Baja Ferenc és Molnár Zsolt szocialista politikusok ellen. A többi megvádolt személy nevét nem hozták nyilvánosságra.

Három egymással összefüggő korrupciós ügyről van szó. Az egyik a BKV informatikai üzemeltetését, a másik kettő a zuglói és az újbudai parkolási tendert érintik. A 2022 eleje óta tartó nyomozás során a kormányzati sajtó, most pedig az ügyészség nyilvánosságra hozta a bűnügy MSZP-s érintettjeinek nevét.

photo_camera Molnár Zsolt Fotó: botost/444.hu

Viszont a forrásaink szerint a feltételezett bűncselekményeket szocialista és fideszes szereplők közösen hajtották végre. A bűnügy koronatanúja nem csupán szocialista, de fideszes politikus ellen is tett terhelő vallomást, aki a gyanú szerint szintén vett át kenőpénzt, de az ő nevét az ügyészség nem hozta nyilvánosságra.

Ha közelebbről megnézzük az eseteket, akkor világossá válik, hogy fideszes közreműködés nélkül ezeket a bűncselekményeket nem is lehetett volna kivitelezni.



A parkolási bizniszben hagyománya van a politikai frontvonalon átnyúló együttműködésnek.

Fürst György egykori szocialista politikus a Centrum Parkoló Kft. volt ügyvezetője, akit idén márciusban parkolási ügyben első fokon 6 év 6 hónap börtönre ítélt a bíróság, 2019 szeptemberében a Thököly úti irodájában dióhéjban összefoglalta nekem a 2006 előtti parkolási modellt. Szó szerinti idézet következik:

„K. A azt a dílt kötötte meg S. Lajossal és a P. Lászlóval, hogy parkolóóránként tízezer forintot kap havonta a két nagypárt zsebbe. Van a városban 800 darab parkolóóránk. Szorozd fel! Havi nyolc millió forintot kapott a Lajos és a Laci így kézbe. Ezért is mondom, hogy én az Ny. Zsolttal (S. Lajos bizalmasa) viszonylag jóban voltam, mert volt amikor én vittem így oda neki a lóvét, hogy: »itt van két havi lóvé, rendben vagyunk«. Könnyen számolható valami volt. Tízezer forint viszonylag kerek, azt lehetett tudni, hogy hány darab parkolóóra van, és a két nagypárt kapott egy tízest fejenként belőle.”

Erről a pártok közötti összjátékról szólt a 444 2019-es filmje a Sötét parkolási ügyek Budapesten. A parkolási pénzek jelentős része elpárolog a fővárosban, amihez a Fidesz és az MSZP már évtizedek óta aktívan asszisztál. De hiába tárta fel a sajtó a rendszerszintű visszaéléseket, amik évtizedek óta mérgezik az önkormányzati politikát, sem a kormány, sem az ellenzék vezette főváros érdemben nem nyúlt a parkoláshoz.

A parkolást legfelülről őrzik, érinthetetlen.

Amikor Tarlós István 2019-ben eldöntötte, hogy újra elindul a polgármesteri székért, meglepő őszinteséggel nyilatkozta a Válasz Online-nak, hogy miért nem sikerült rendbe tennie az általa is teljesen átláthatatlannak tartott rendszert. A volt főpolgármester elmondása szerint megállapodást kötött a miniszterelnökkel, amihez ő 16 feltételt szabott. Tizenötre ígéretet kapott, de egyre nemet mondott Orbán Viktor. Ez volt a budapesti parkolás rendbetétele. Így fogalmazott Tarlós:

„Ez az egy olyan kérésem volt mindenesetre, amelyet a miniszterelnök nem tudott teljesíteni. (…) Ha mindenáron ragaszkodtam volna hozzá, az alig kezelhető politikai feszültségeket eredményezett volna. Ezeknek a kezelhetetlen feszültségeknek az elkerülése érdekében most lemondtam erről a kérésemről.”

photo_camera Tarlós és Orbán a két amigo 2013-ban Fotó: Botos Tamás

Most viszont a politikai szándékoktól függetlenül, tulajdonképpen véletlenül úgy alakult, hogy két súlyos parkolási ügyben, amikben a Fidesz és az MSZP összejátszott, vádat emelt az ügyészség, és most már nem csupán parkolási vállalkozók, hanem politikusok is a vádlottak padjára ülnek, amiből talán, talán még valami jó is kisülhet a budapestiek számára.

photo_camera Fuzik Zsolt, a koronatanú.

Kezdjük az elején! 2021 nyarán akciófilmbe illő jelenetek zajlottak országszerte. A NAV Merkur Bevetési Egysége és a TEK kommandósai állig felfegyverkezve nyolcvan helyen csaptak le egy bűnszervezetre, ami a gyanú szerint nagyüzemi számlágyártásra szakosodott, tehát különböző cégek számára adócsaló szolgáltatást nyújtottak. A vád szerint milliárdokkal károsították meg az államkincstárat. Az ügyben olyan óriáscégek is érintettek, mint a T-Systems, a 4IG, az Antenna Hungária vagy a BKV. Az akció során letartóztatták a szervezet feltételezett fejét, Fuzik Zsoltot, becenevén a Nagymestert, aki korábban a BKV, majd a CBA informatikai igazgatója is volt. Fuzik Zsolt úgy döntött, hogy egyezséget köt a nyomozóhatósággal. A Nagymester az ügyészségen felfedte valódi tevékenységét, amiben a számlagyártás csak egy mellékes ügylet volt, állítása szerint ezzel ő nem is foglakozott. Az Áfa elcsalása ezekben az ügyletekben csak a hab volt a tortán. Persze vastag, 27 százalékos hab.

A vallomás szerint Fuzikék politikusokat és óriásvállalati topmenedzsereket fizettek le, annak érdekében hogy a háttérből Fuzikék általa irányított cégekre bízzanak nagy, főleg informatikai munkákat. Ezeket sokszorosan túlárazták, a feladatok jelentős részét kiszervezték más valódi tevékenységet végző cégeknek, majd a projektbe kamu alvállalkozókat fűztek be, akik kamu, teljesítés nélküli számlákat állítottak ki, és így szívták ki, és mosták át a túlárazásból származó extraprofitot.

Pontosan ez történt 2017-ben az újbudai, a zuglói parkolás és a BKV-s informatikai tenderek esetében is. Annak érdekében, hogy a SIS Parking, illetve a SYS IT Services legyenek a befutók a közbeszerzéseken, politikusokat fizettek le. Az ügyészség közleménye szerint Horváth Csaba és Tóth Csaba a zuglói parkolási üzletért cserébe havonta havi rendszerességgel 10-15 millió forintot kaptak. Az összesen, bruttó több mint 48 milliárdos BKV-s üzlet lezsírozásáért Baja Ferenc 30 millió forintot kért, majd további 7 millió forintot, ezt követően további havi 2-3 millió forintot vett át. Később az ügyletről értesülő Molnár Zsolt is bejelentkezett, és további negyven milliót kért az üzletből - állítja a vádhatóság.

A korrupciónak köszönhetően az újbudai és zuglói parkolás üzemeltetésének ára olyan magas lett, hogy az már felért egy kisebb gazdasági csodával. Nem volt elég, hogy csumára kipucolták a parkolási kasszát, egy fillért sem hagytak benne, de egy idő után komoly deficitet termelt a parkolás üzemeltetése a kerületekben.

Tehát az hogy egy csomó pénzt beszedtek az autósoktól, nem nyereséget termelt, hanem pénzbe került a kerületieknek.

A BKV informatika üzemeltetésének túlárazásáról 2021 nyarán a SYS menedzsere vallott a nyomozóknak. A tanú elmondta, hogy a vállalat informatikai szerződését „kiemelten” túlárazták, sokkal drágábban látják el a feladatot, mint a piaci ár. Pontosan így fogalmazott:

A korrupciós vádat elsősorban Fuzik Zsolt vallomására alapozza a Központi Nyomozó Főügyészség. Fürcht Pál Zsolt, a főügyészség vezetője arról nyilatkozott, hogy hitelesnek tartja a vallomást, Fuzik átment a hazugságvizsgálaton. Ezen felül egy érintett parkolási vállalkozó is megerősítette Fuzik Zsolt terhelő vallomásait, azt is, hogy mindkét oldalról fizettek le politikusokat. Információink szerint az ügyészség kezében további bizonyíték a Baja Ferenc telefonján talált nyom, amit a politikus évekkel később is akkurátusan megőrzött.

A szocialista korrupciós botrány mégsem kerek.

Az ügyészség által kiadott közleményből, a főügyészség vezetőjének nyilatkozatából és a sajtó interpretációiból feltűnően hiányzik valami. Zuglóban 2017-ben, amikor Fuzikék behúzták a zuglói parkolás üzemeltetését, a tender sikeres lezárását nem csak a szocialisták szavazták meg, hanem a Fidesz is. Korábban ugyan tiltakoztak a gyanús üzlet ellen, majd váratlanul megvilágosodtak. Miután az olcsóbb ajánlatot kizárták, minden fideszes képviselő igennel szavazott a bőven túlárazott szocialista előterjesztésre, amiről a testületben mindenki tudta, hogy az MSZP helyi erős embere Tóth Csaba bábáskodik felette. Sőt, a vitában a szocialisták mellett a fideszesek is kifejezetten harcosan kiálltak a közbeszerzés mellett, és igyekezték lekeverni a tenderrel kritikus Várnai László független képviselőt. Ez a jelenet vissza is nézhető a sötét parkolási ügyekről szóló filmünkben.

photo_camera A zuglói szocialista képviselő, Sógor László, a zuglói fideszes képviselő, Borbély Ádám és egy parkolóórának öltözött aktivista vitatkoznak Zuglóban. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Miután 2019-ben az önkormányzati kampány egyik kiemelt témája lett a parkolás, és a zuglói helyzet kezdett Karácsony Gergely körmére égni, a zuglói polgármester az ATV-ben vallotta be, hogy tudomása van róla, hogy az MSZP és Fidesz háttéralkut kötöttek parkolás-ügyben.

Korábban megírtuk, hogy a kerületben már a Karácsonyék előtt regnáló fideszes Papcsák Ferenc idejében elkezdték kidolgozni a fizetős parkolást, amihez már akkor a későbbi nyertes társaság tagjai adták a tanácsokat. Tehát amit Papcsákék elkezdtek, azt Karácsony megvalósították, majd Horváth Csaba idejében kiteljesedett, végül bűntető üggyé dagadt.

Ebből is látszik, hogy a parkolás egy kurzusokon átívelő ügy. Nemzeti minimum.

Fuzik Zsolt tanúvallomása szerint a közbeszerzés lezárása előtt a szocialisták és a fideszesek a parkolási vállalkozókkal közösen dolgozták ki a zuglói modellt. Ebben részt vett az MSZP kerületi vezetője, a Fidesz kerületi elnöke, egy fideszes parlamenti képviselő és rajta kívül az üzletben érdekelt több parkolási vállalkozó. Az egyik az automatákat hozta, a másik az informatikai hátteret, a harmadik a parkolás ellenőrzést kapta meg.

photo_camera Jelen Tamás kampányol

Fuzik és egy másik vádlott vallomása szerint nem csupán szocialisták, hanem a Fidesz is részesült a parkolási pénzből.

Információnk szerint az érintettek között szerepel a kerületi Fidesz akkori elnöke, a Fidesz 18-as volt zuglói képviselőjelöltje, az Északdunántúli Vízmű Zrt. volt vezérigazgatója, Jelen Tamás is.

Jelen Tamás 2017-ben a zuglói gazdasági és közbeszerzési bizottság fideszes delegáltja volt, ahol a fizetős parkolási tendert előkészítették, megvitatták. Fuzik Zsolt és egy másik parkolási vállalkozó rá is terhelő vallomást tett.

Érdekes egybeesés, hogy Jelen Tamást a másik sáros kerületből, Újbudáról dobta át a Fidesz Zuglóba. 2010 és ‘13 között ott volt alpolgármester. Az újbudai parkolás üzemeltetését 2017-ben húzták be Fuzikék. Az ügyészség szerint itt is korrupcióval jutottak a fazékhoz. De Zuglóval ellentétben ebben az esetben a sajtóközlemény nem említi, hogy kit vádolnak kenőpénz elfogadásával. Viszont 2017-ban Újbudát a Fidesz vezette. Nehéz elképzelni, hogy lefizetett szocialisták tolták át a fideszes Hoffmann Tamás polgármesteren és a fideszes többségen az önkormányzat egyik legfontosabb tenderét. Információnk szerint Újbudán nem gyanúsítottak meg politikust kenőpénz elfogadásával, viszont az egyik önkormányzati cég vezetőjét megvádolták.



photo_camera Tüttő Kata (MSZP), Tarlós István és Karácsony Gergely Fotó: Kiss Bence/444

A BKV informatikai tenderét, ami tulajdonképpen a közlekedési vállalat rendszergazda feladatainak ellátását jelenti, 2019-ben még Tarlós István idején nyerték meg Fuzikék. Nem életszerű, hogy kizárólag szocialistákat kellett lefizetni, hogy a Fidesz irányította fővárosban, a főváros legfontosabb cégében a SYS csoport megkaparintson egy több tízmilliárdos bizniszt.

Amikor az ügyben érintett forrásainkat kérdeztük erről, érdekes választ kaptunk. Azt állították, hogy a kormánypártból ebben az esetben valóban nem fizettek le senkit: „A Fideszből nem kellett lefizetni senkit. Egyszerűen csak alvállalkozóként meghívtuk a 4IG-t.”

A 4IG szerepéről a Fuzik-féle számlagyáras ügyben részletesen itt írtunk.

Ugyan a BKV-s üzletet Tarlós alatt húzta be a bűnszervezet, de Karácsony idején csaptak le rájuk a nyomozók. Ami meglepő volt, hogy Karácsony nem verte nagydobra, hogy az előző ciklusban a gyanú szerint bűnözők garázdálkodtak a közlekedési vállalatnál, nem kérte számon a BKV vezetését, helyette csendben átadták az üzletet Pintér Sándor bizalmasának, a volt belügyi államtitkárnak, Tasnádi László cégének. A Magyar Jeti adása a BKV-s bűnügyről:

Jelen Tamást megkerestük, aki nem kívánt nyilatkozni az ügyről. Az ügyészségnél rákérdeztünk, hogy szerepel-eJ. Tamás a vádlottak között. Érdeks választ kaptunk. Egyfelől azt írták, hogy nem árulják el, hogy kik a további vádlottak, és figyelmeztettek minket, hogy mi sem írhatjuk le az ügy névtelen érintettjeinek nevét: „Tájékoztatom, hogy az ügyészség által kiadott sajtóközlemény azon vádlottakat nevesítette, akik közszereplők, az ügyben szereplő többi személy neve nem közölhető.”