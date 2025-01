Az ügyészség börtönbüntetést kért a korrupcióval megvádolt szocialistákra és egy fideszes politikusra

Kedd reggel a Fővárosi Törvényszéken, a Markó utcában elindult a zuglói, újbudai parkolással és a BKV informatikával kapcsolatos korrupciós bűncselekmények tárgyalása.

photo_camera Horváth Csaba, Baja Ferenc, Tóth Csaba Fotó: Németh Dániel/444

Tehát a vádlottak padjára ült Horváth Csaba és Tóth Csaba szocialista politikusok, Jelen Tamás, a zuglói Fidesz volt elnöke és Büki László egykori újbudai hivatalnok, akiket azzal vádol az ügyészség, hogy F. Zsolt, „Nagymestertől” kenőpénzt kértek és vettek át, cserébe pedig elintézték, hogy 2017-ben F. Zsolthoz köthető cégek nyerjék el Újbudán és Zuglóban a parkolási tendereket. F. Zsolt korábban a BKV és a CBA informatikai igazgatója volt. Őt a hatóságok azzal vádolják, hogy költségvetési csalásra szakosodott bűnszervezetet irányított. Róla bővebben itt írtunk.

photo_camera F. Zsolt, Nagymester Fotó: Kristóf Balázs/444

Az ügyészség az ügyben Baja Ferenc és Molnár Zsolt szocialista politikusokat is korrupcióval vádolja. Az ügyészség állítása szerint ők is pénzt, minimum 70 millió forintot fogadtak el F. Zsolttól. Cserébe a két ellenzéki politikus a vád szerint nem támadták meg, nem akadályozták, hogy F. Zsoltoz köthető cég továbbra is kiemelt haszonnal üzemeltethesse a BKV informatikai rendszerét.

photo_camera Baja Ferenc, Molnár Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar Jeti videója arról hogyan épült be egy bűnszervezet a BKV-ba:

A tárgyalás jelentős újdonsága, hogy az ügyész azt állította, hogy Büki László mára már menesztett újbudai városgazdálkodási igazgató azt állította vallomásában, hogy havonta 4 millió forintot kapott F. Zsolttól a parkolási üzlet lezsírozása érdekében, de ebből a pénzből havonta másfél milliót Molnár Gyula, egykori újbudai polgármesternek adott át. Ez a fejlemény két szempontból is meglepő. Ha az ügyészség szerint Molnár Gyula is korrupciós bűncselekményt követett el, akkor miért nem vádolták meg, miért nem ül a vádlottak között. A másik különös körülmény, hogy a Nagymesterék 2017-ben húzták be az újbudai parkolást, amikor nem az egykori szocialista Molnár Gyula volt a polgármester a 11. kerületben, és nem is töltött ott be semmilyen pozíciót. Ekkor fideszes vezetése volt a kerületnek, a polgármestert Hoffmann Tamásnak hívták. A tárgyaláson a hetedik vádlott: Sz. Zoltán vállalkozó nem jelent meg.

photo_camera Jelen Tamás Fotó: Németh Dániel/444

Az ügyészség Horváth Csabára és Tóth Csabára 6 év börtönt és 50 millió forint pénzbüntetést kért. Jelen Tamásra 4 év börtönt és 30 milliós büntetést, Büki Lászlóra 6 év börtönt, 30 millió forintot, Baja Ferencre 4 évet és 15 milliót, Molnár Zsoltra két és fél év börtönt és 25 milliós büntetést szabatna ki a vádhatóság.

A vádlottakkal szemben a legjelentősebb bizonyíték F. Zsolt, Nagymester vallomása. A keddi tárgyaláson szóba jött, hogy a vallomáson túl létezett egy másik bizonyíték is, egy dokumentum, jegyzetfüzet, amiben a Nagymester vezette a korrupciós kifizetések pontos összegét, helyét, dátumát. Az ominózus füzet állítólag Kínában megsemmisült.

photo_camera Tóth Csaba Fotó: Németh Dániel/444

A példátlanul kiterjedt korrupciós üggyel a 444.hu évek óta foglalkozik. Bemutattuk, hogy az ügy sok sebből vérzik. Láthatóan hiányoznak az ügy főszereplői a vádlottak padjáról. Erről szól az alábbi videónk is.

A sötét alku, ami Orbán Viktor védelme alatt állt: