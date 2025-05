Kreml: Elképzelhető a Putyin–Zelenszkij-találkozó, de csak bizonyos megállapodások után

Elképzelhető a találkozó Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, de csak azután, hogy a delegációk „bizonyos megállapodásokra” jutnak, közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki sajtószóvivő.

Különösebb érdemi eredmény nélkül tárgyalt pénteken az orosz küldöttség az ukránokkal Isztambulban, információk szerint két újabb régió annektálásával is fenyegetőzött az orosz fél. Az ukránok ezen a találkozón is kérték, hogy közvetlenül az orosz elnökkel tárgyalhasson Zelenszkij, erre jött válaszul most a Kreml közleménye.

„Egy ilyen találkozót a két fél küldöttségeinek munkája eredményeként, e küldöttségek bizonyos megállapodásainak elérése után tartunk lehetségesnek” – mondta Peszkov.

Azt is megerősítette, hogy Oroszország elkészíti a tűzszünet feltételeinek listáját, és átadja azt Ukrajnának. Korábban Vlagyimir Megyinszkij, az orosz tárgyalók vezetője kijelentette, Moszkva és Kijev megállapodott abban, hogy a következő találkozó előtt részletesen megfogalmazzák a tűzszünet a feltételeit.

Az oroszok a konzultáción a XVIII. századi svéd háborúval is példálóztak, azt állítva, ők akár örökké is készek lennének harcolni. (Meduza)