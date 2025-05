Megindult a fegyelmi eljárás a rendőr ellen, aki nem akarta, hogy politikai kampányhoz használják arcképét

Kedden kezdődött Laponyi Zsolt őrmester fegyelmi eljárása. Ő az a rendőr, aki egy nyilvános Facebook posztban arra kérte Rétvári Bence belügyi államtitkárt, hogy ne használja a róla készült képet politikai kampányhoz. A Laponyit is ábrázoló fotó a rendőrség népszerűsítésére készült, Rétvári viszont a saját oldalára posztolta, KDNP felirattal. Az államtitkár eddig nem reagált az ügyre, bejegyzése még most is elérhető.

„A rendőrség befolyásmentes működése az egyik legfontosabb hivatásrendi alapelv. Az, hogy Rétvári Bence bejegyzése létrejött, már önmagában probléma, de hogy még az ellen indul fegyelmi, aki a rendőrség pártatlanságáért kiáll, az még nagyobb probléma” – mondta az őrmestert képviselő egyik ügyvéd, dr. Tran Dániel a meghallgatáson a Telex tudósítása szerint. A rendőr másik ügyvédje, dr. Sziklai Tamás azt is elmondta, magát a meghallgatást szakmai szempontból korrektnek találták.

A rendőr ügyvédje azt mondta, a bizottság csak Laponyi Facebook posztjáról kérdezett, a Laponyit ért retorziókról a fegyelmi bizottságnak nem volt hivatalos tudomása. Dr. Sziklai Tamás szerint az őrmester posztja miatt mondták le Laponyi szakmai előadását, amit az Adyligeti rendőrképzőn tartott volna, megtagadták, hogy előadást tartson egy óvodai gyereknapon, kivették a seriffprogramból, áthelyezték Óbudára, és letiltották egy videós szereplésről is.

A hivatalos indoklás szerint azért indult fegyelmi eljárás Laponyi ellen, mert nem a felettesének „kérelem formájában” szólt Rétvári posztjáról, hanem a „szolgálati út betartása nélkül”, saját felületén írt a problémáról. A fegyelmi ügy végeredménye az iratok megküldése utáni 1-2 hétben várható.