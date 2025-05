Rendkívüli bizottsági ülést hívott össze Kósa Lajos Ruszin-Szendi Romulusz „ukrán álláspontja” miatt

„Rendkívüli bizottsági ülésen fogjuk tisztázni, hogy Ruszin-Szendi Romulusz valóban ukrán álláspontot képviselt-e a NATO-ban” – írta a Facebookon Kósa Lajos, a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke.

„Magyarország ellen példátlan, titkosszolgálati eszközöket is igénybe vevő lejárató kampány folyik, ilyen helyzetben pontosan tudni kell, hogy a korábbi vezérkari főnök kinek az érdekeit képviselte, azt milyen módon tette, illetve meghamisította-e az ezekről szóló jelentéseit. Tiszta vizet öntünk a pohárba” – írta.

A korábban helyettes államtitkárként is dolgozó Ruszin-Szendi azután került a kormánymédia kereszttüzébe, hogy a Tisza Párt kongresszusán már a párt szakpolitikusaként szólalt fel. A kormánymédia azóta vezérkari főnökként használt luxusvillájával is támadta a Tisza Pártot, de támadta Ruszin-Szendit zsírleszívás miatt is, mostanában pedig az a vád ellene, hogy „ukrán titkosszolgálati kapcsolatai” vannak.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Honvédelmi Minisztérium szerint Ruszin-Szendi vezérkari főnökként a NATO-üléseken rendszeresen Ukrajna-barát álláspontot képviselt, és „Szlava Ukraini” (Dicsőséget Ukrajnának) felkiáltással fejezte be beszédeit, miközben hivatalos jelentéseiben ennek az ellenkezőjét tüntette fel.

Magyar Péter szerint egyenesen le akarják tartóztatni Ruszin-Szendit, hamis politikai propaganda célból, koholt vádak alapján. A Tisza Párt elnöke láthatóan úgy érzi, van akkora erő most a Tisza körül, hogy beleálljanak az ügybe.