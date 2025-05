Budapesten eléggé zűrös napok vannak

Jó reggelt ezekben a zűrös napokban is! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt egy nap legfontosabb híreivel. Egyéb hírleveleink itt találhatók.

Inkasszó

A szerdai közgyűlés után csütörtökön is pörgött a budapesti politika. A közgyűlést nézve a BKK vezérigazgatója arra jutott, hogy a kialakult helyzetben lehetetlen érdemben folytatni a szakmai munkát, úgyhogy felmondott. Nem sokkal később Karácsony Gergely bejelentette, hogy a kormány egy nap késéssel, de szolidaritási adó jogcímén levonta a 10,2 milliárdot Budapest számlájáról.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony szerint az inkasszó törvénytelen volt, úgyhogy sajtótájékoztatóján pert ígért, valamint elmondta, hogy kénytelen volt leállítani a BKK, a Budapesti Közművek és a közvilágításért felelős cég kifizetését. A lemondásra és az inkasszóra reagálva a Kutyapárt és Vitézy Dávid is fővárosi válságáról, a közszolgáltatások bizonytalanná válásáról posztolt.

Úgy fogadták el Vitézy nagytakarítási törvényről szóló fővárosi javaslatát, hogy a szövegbe bekerült egy fideszes bekezdés, amit akár a magyar kormány is írhatott volna.

Pető Attila, a legismertebb magyar egyházi áldozat szerint a közgyűlésben Barabás Richárd a traumájukat „eszközzé, díszletté degradálta”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Meztelen politika

Orbán Viktor újból programot hirdetett, ezúttal a CPAC Hungary rendezvényen, ahova Donald Trump is videóüzenetet küldött. A magyar miniszterelnök civilizációs fordulatnak nevezte Trump tavalyi győzelmét, továbbá a lelepleződött Soros-birodalomról beszélt: „A király meztelen, elég ronda látvány.”

Orbánék a Mi Hazánk frakciójával is összefognak az Európai Parlamentben.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Magyar Péter interjút adott, melyben azt mondta, hogy a Fidesz minden lépését „úgy kell értelmezni, hogy azért teszik, mert egy lefelé tartó örvényben vannak”, és csak a válságra reagálnak. Magyar megnevezte azt az emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt letartóztatott intézményvezetőt, akit szerinte többször is kitüntetett a Fidesz.

Kósa Lajos szerint katonai puccshoz is vezethetett volna Ruszin-Szendi Romulusz viselkedése.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz-kormány kedvenc reklámszakembere, Balásy Gyula és felesége két luxuslakást vásárolt Floridában, Miami Beach legmenőbb környékén 2023 decemberében, illetve 2024 januárjában. Mindkét lakás az óceánparti Il Villaggio társasházban található.

Úgy tűnik, leállították Szijjártó luxusrepülő-bérléseit.

Nem csoda, hogy Tiborczék feladták hotelként a turai kastélyt, ötödével zuhant a bevétel tavaly.

photo_camera Balásyéknak itt van ingatlanja.

Februárban a Megafon új telephelyet hozott létre egy óbudai irodaházban, közvetlenül Dukász Magor, a Fidesz volt digitális igazgatójának cége alatt. Az Origo az irodakomplexum szomszédos épületébe költözött. Fotógalérián mutatjuk, hogy a három cég vezető arcai könnyen összefuthatnak a közös parkolóban.

2,5 milliárdos bevétele volt külföldről a kormánypárti média gyűjtőcégének, de a nyeresége így is a tizedére zuhant tavaly.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ember legyen a talpán, aki ki tudja találni, mire gondol a kormány, amikor a Pride-ról beszél. A miniszterelnök szerint ugyanis be kéne tiltani a Pride-ot, Menczer Tamás szerint sehol sem kéne engedni a rendezvényt, Bóka János szerint viszont nincs is betiltva, és Gulyás Gergely is arról beszélt, hogy a Puskás stadionban például nyugodtan meg lehetne tartani.

Nemhogy kártérítést nem kapnak, ötmilliós perköltséget is fizethetnek a kirúgott kölcseys tanárok.

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás/444

Űrharc

Januárban még vaskupolának indult, mára már aranykupolának nevezik azt a rendszert, amely nem kevés pénzből védené az űrből az Egyesült Államok teljes területét a ballisztikus, hiperszonikus és más rakétatámadásoktól. Ha az ötlet trumposan hangzik is, nem az amerikai elnök arany- és nagyzolásmániájának újabb költséges, de többé-kevésbé megalapozatlan agymenése. Az amerikai rakétavédelmi rendszer ugyanis sok szempontból elavult.

photo_camera Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Só, víz

Csütörtökön késő délelőtt elesett, így jó eséllyel meg fog semmisülni a parajdi sóbánya utolsó, a vízbetörés által eddig nem érintett része is. A dühös helyi lakosok spontán tüntetésbe kezdtek, ennek hatására helyben lemondott a bánya egyik igazgatója. A környékbeli falvak súlyos árvízzel küzdenek.

photo_camera Fotó: Tamás Sándor/Facebook

Tyúkól

Van egy egészséges szkepticizmus az emberekben, ha a Tarot-ról van szó, de ez főképp generációs spiritraumákból ered. Meg abból, hogy kábé most tudjuk meg, hogy a Tarot önismeretre jó, nem jóslásra!