Lázár János: Ha kinyalnánk az ukránok seggét, akkor nem is lenne szankció?

A nyilvános turnézásra küldött közlekedési miniszter nagyon szerette volna felhívni a figyelmet a kiskunhalasi fórumára, ezért az Ukrajna uniós tagságáról szóló kampányukkal kapcsolatban így fogyalmazott:

„Ugye nem olyan régen, 2 nappal ezelőtt a német szövetségi kancellár mondott egy nagyon érdekes mondatot, ne kerülje el a figyelmüket. Azt mondta a Német Szövetségi Köztársaság új kancellárja, Friedrich Merz, hogy elkerülhetetlen a konfliktus Magyarországgal és Szlovákiával. Miért? Mert Magyarország és Szlovákia vétózni akar és nem akar leválni az orosz gázról. De mit mondott a kancellár? Vannak eszközeik, mer' akkor majd életbe léptetik a jogállamisági processzust meg életbe léptetik ezeket a szankciókat.

Az jutott az eszembe, hogy ha kinyalnánk az ukránok seggét, akkor nem is lenne szankció? Az jutott eszembe, hogy milyen világ az, hogy akkor van jogállamisági probléma és korrupció Magyarországon, ha szembeállunk az ukránokkal. Ha az ukránok mellé állnánk, mindjárt nem lenne korrupció Magyarországon. És mindjárt nem lenne a jogállammal semmi baj. Milyen kurva egyszerű ez!

Hát azt mondta a német kancellár, hogy be kell állni a sorba, és nincs itt semmi jogállamiság meg korrupció. Ebből látszik, hogy hogy hazudnak. Jogállamiság, demokrácia, sajtószabadság és korrupció ügyében is. Ha az ukránok seggét nyaljuk, akkor Magyarországon demokrácia van, szabadság van, korrupció egy szál se és a jogállamiság is virágzik. Ha persze azt mondjuk, hogy az ukránoknak coki, az ukránoknak vétó, akkor Magyarországon azonnal megszűnik a jogállamiság,a demokrácia, minden fideszes korrupt, és mindegyiket börtöbe kell árni Ezt mondják a nyugatiak.”

Majd Lázár hozzátette, hogy ezért a monológért anyukája nagyon le fogja szidni, mert nézi a műsort. A miniszter szerint ez a kérdés a pénz miatt ennyire fontos a nyugatiaknak, mivel Németország és Franciaország fegyvert akar eladni Ukrajnának. Szerinte a németek és a franciák meg akarják szállni Ukrajnát, a tagság viszont háborút hozna az EU-ba. Ezt viszont csak a kormány véleménnyilvánító szavazásával lehet megakadályozni. Szerinte a tiszások ebben a kérdésben strómankodnak.

A német kancellár hétfőn beszélt arról, hogy fokozza a nyomást a megyer és szlovák kormányokra. „Nem fogjuk tudni elkerülni a konfliktust Magyarországgal és Szlovákiával, ha ezen az úton haladunk tovább.” Az oroszok elleni szankciókra utalva azt mondta: „De nem engedhetjük meg, hogy az egész Európai Unió döntései egy kis kisebbségtől függjenek.”

Merz hangsúlyozta, hogy az EU-nak valóban vannak lehetőségei arra, hogy nyomást gyakoroljon a két kormányra. Ezek közé tartozik a jogállamiság megsértése miatt indított kötelezettségszegési eljárás. „De mindig van lehetőség arra is, hogy megvonják tőlük az európai pénzeket.” Ő nem akarta ezeket a konfliktusokat, „de ha szükséges, akkor foglalkozunk velük”.