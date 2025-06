Hét évet kapott a csengeri örökösnő, és az utolsó szó jogán még odaszúrt Kósa Lajosnak

„Soha senkit nem csaptam be és én a mai napig hiszek az örökség létezésében. Hogy milyen mennyiségben, azt nem tudom megmondani. Az is biztos, hogy megkapjuk, ha nem én, majd a gyermekeim. Többször kértük, hogy a fővárosi konzulátusokra elmehessünk bizonyítékot szerezni, de a bíróság ezt mindig elutasította”

– mondta a csengeri örökösnő a Blikknek azelőtt a tárgyalás előtt, amin nem jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Járásbíróság azért a csalássorozatért, amibe Kósa Lajos fideszes politikus is belekeveredett.

P. Mária büntetése kétharmadának letöltése után szabadulhat feltételesen, és több mint 568 millió forint vagyonelkobzást is elrendeltek vele szemben.

P. elhitette, hogy a külföldön örökölt vagyonában kimagaslóan nagy értékű részvénycsomagok, üzleti és egyéb vagyoni részesedések, valuta és forintbetétek, értékpapírok és nagy értékű ingatlanok tartoznak, melyek megszerzéséhez külföldi ügyvédeket kell fizetnie, a vagyon kezeléséhez tanácsadókat kell bevonnia, bonyolult jogügyleteket kell előkészítenie és elintéznie pénzintézeteknél, mindehhez pedig pénzre van szüksége, és az áldozatok adtak is.

Az okozott kár 1,4 millió forinttól 387 millió forintig terjedt, melyből csak 4 millió forint térült meg. A nyomozás során P.-t a svájci hatóság adta ki Magyarországnak, majd kilenc hónap letartóztatás után bűnügyi felügyelet alá került, de ennek során is elkövetett egy újabb csalást: több mint 11 millió forintot csalt ki valakitől szintén a nem létező hagyaték ürügyén, mire újra letartóztatták. A jelenleg már házi őrizetben lévő asszonyt az előkészítő ülésen 10 év börtönre ítélték volna beismerés esetén, ám ezt ő nem fogadta el.

P. Mária, a csengeri örökösnő Fotó: Partizán

P. Mária akkor vált országosan ismertté, amikor 2018-ban kiderült, hogy többek között Kósa Lajost, a Fidesz országgyűlési képviselőjét is átverte.

Az ügynek ez a szála rettenetesen bonyolult. P. Mária többször is beszélt arról, hogy milliós nagyságrendben adott át készpénzt Kósa Lajosnak, ezt aztán cáfolta, de az is lehet, hogy nem, viszont kért befektetési tanácsokat a Fidesz politikusától, akivel többször is találkoztak, és egy megállapodást is aláírtak közjegyző előtt, közben pedig előkerült egy dokumentum, ami szerint Kósa anyja több százmilliós ajándékot kapott a nőtől, de a lényeg végső soron az, hogy Kósát ugyan a rendőrségen kihallgatták, ám a bíróságra egyszer sem idézték be tanúként. Azért még két cikket a témában idelinkelek, csak a címük miatt:

P. az utolsó szó jogán még odaszólt Kósának:

„Kósa Lajos az NNI-nél tett vallomásában azt mondta, hogy az UBS Bankban úgy fogadtak bennünket, mint a királyokat – ebből azonban ő arra a következtetésre jutott, hogy valójában nincs is hagyaték. Ez a következtetés, véleményem szerint, nem logikus, mégis úgy tűnik, hogy a nyomozók elfogadták. (…) Kósa Lajos később mindenhol jelen volt, ahová minket hívtak. Számos dolgot tervezett, amennyiben az örökséghez hozzájutunk. Alapítványokba, banki papírokba és különböző befektetésekbe akart pénzt irányítani, ha megérkezik az örökség”

– az üzenetét felolvasták, mert fullad.

P. Mária 60 éves, Nyíregyházán él, nincs túl jól, és ártatlannak vallja magát a mai napig. A Blikknek azt mondta, a férje és az egyik fia is a hosszú évek óta húzódó ügy miatt lett öngyilkos.