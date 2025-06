Tiborcz István, Mészáros Lőrinc és Lázár János életvitele árt a Fidesznek Navracsics Tibor szerint

Fideszes politikushoz képest szokatlanul őszinte hangvételű(nek tűnő) interjút adott Dull Szabolcs Ötpontban című podcastjában Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, amelyben konkrétan a miniszterelnök vejével kapcsolatban is kritikát fogalmaz meg. Az interjú elején kiderül, Navracsics Tibor nem hallott olyanról, hogy ne Orbán Viktor lenne majd 2026-ban a Fidesz-KDNP miniszterelnök-jelöltje. A területfejlesztési miniszter szerint ma is Orbán Viktor az integráló erő a pártszövetség körül.

„A mainstream ma nem ott van, ahol én vagyok” – vágnak bele abba a részbe, amely Navracsics Tibor politikai jelentőségéről szól. Itt arról beszél a miniszter, hogy a pártja politikai szükségességből tolódott jobbra.

„Nálam is történt valamennyi jobbra tolódás, de annyit nem mozogtam jobbra, mint a Fidesz” – mondja, majd később így fogalmaz: „Az én üzeneteim nem nagyon egyeznek a Fidesz mai üzeneteivel,... ...az én világképem más, mint a Fidesz fő üzenetei most.”

Az, hogy Navracsics a nyilvánosságban is próbál más arcélt felvenni, mint a kormánypártok populizmust alkalmazó politikusai, nem okozott eddig problémát a miniszternek. „A miniszterelnök részéről soha ezért retorzió nem ért” – fogalmaz. Arról is beszél, hogy bár voltak vitái a párton és a kormányon belül is, ezekben alulmaradt, amit a folyamatok is jól mutatnak. Azt mondja, épp azért kéri 2026-ban is, hogy ne szerepeljen a biztos bejutást jelentő pártlistán, hogy egyéni képviselőként mérhesse fel, mennyire vevők az ő politikájára a választók.

Navracsics Tibor az Ötpontban című műsorban. Forrás: Ötpontban

Navracsics szerint Nagy Márton, Szijjártó Péter és Rogán Antal a kormány legerősebb miniszterei, de Gulyás Gergelyt is fontosnak tartja, aki – szerinte – alkalmas arra, hogy megegyezést hozzon a miniszterek között. Dull itt külön rákérdez Lázár Jánosra, akit magától nem említett Navracsics, így rá is térnek Lázár Jánosra, akinek régóta a nyilvánosságban is látható konfliktusa van Navracsics Tiborral.

A két miniszter rossz viszonya a ritka kivétel a háttérben zajló fideszes hatalmi játszmák közt. Erről a rivalizálásról viszonylag sokat tudni. Ahogy arról Rényi Dániel kollégánk is megemlékezett a Lázár Jánosról szóló cikkében, kezdetben Navracsics volt Lázár mentora a Fideszben, majd 2010 után szembekerültek egymással, amikor Orbán Lázárral adatta be azokat a törvényeket, amiknél Navracsics akadékoskodott. Majd egy frakcióülésen Lázár nyilvánosan kérdőre vonta Navracsicsot, miért akadályozza a kormányzati munkát. A sebek 2021-re sem gyógyulhattak be teljesen, akkor Navracsics úgy publikált egy képet a Karmelitából, hogy arról Lázár Jánost levágták. Legutóbb tavaly tavasszal feszültek nyilvánosan is egymásnak, amikor a hódmezővásárhelyi fideszesek lapjában, a Lázárral jó viszonyt ápoló Promenad24-ben egy Navracsicsot lejárató cikksorozat futott, ami lényegében azt sérelmezte, hogy a területfejlesztési miniszter kezet fogott Márki-Zay Péterrel. Navracsics most azt mondja, ezt a legutóbbi konfliktust máig nem zárták le.

Dull itt utal rá, hogy Lázár előtérbe került, és megemlíti a kormányközeli szereplők luxus életvitelét, amit maga Lázár tett témává két hónapja. Navracsics erre nemcsak Ferrarikat és többmilliós ruhákat emleget felesleges luxusként, hanem egy vadászkastélyt is.

Ezzel nyilvánvalóan arra a batidai épületre utalt, amit Lázár Jánoshoz kötnek. Navracsics szavai erről azért különösen jelentősek, mert az utóbbi két hónapban gyakorlatilag az építésügyi miniszter vált a Fidesz előretolt arcává. Március végén tartotta meg az első utcai fórumát Kisvárdán, ahol egy olyan kijelentést tett, amivel jelentős fókuszt helyezett a továbbiakra is. Azt mondta, „azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról, annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani”. Azóta számos fórumot tartott, legutóbb például Mezőtúron járt, ahol újra előkerült a kullancs téma. Lázár előretolása már akkora méretet öltött, hogy értesülések szerint az is megfordult a pártvezetés fejében, hogy taktikai okokból őt indítják el miniszterelnök-jelöltként a bukástól tartó Orbán helyett.

Arra a kérdésre, hogy konkrétan Tiborcz István, Mészáros Lőrinc és Lázár János életvitele árt-e a Fidesznek, Navracsics azt mondja, igen, árt.

„Én a saját választókerületemből tudom, hogy igenis vannak olyan emberek, akiket irritál, hogy ilyen vagyoni különbségek vannak Magyarországon” – mondja. Navracsics bevallja, hogy a „luxizók” témája jelen van a pártban.

Az egyórás interjút itt lehet megnézni:

link Forrás

Az interjú közepe felé rátérnek Magyar Péterre. Navracsics szerint „nem Magyar Péter a probléma a Fidesz számára, hanem az a hangulat, amelynek a megtestesítője Magyar Péter”. Szerinte a Tisza csupán egy médiajelenség, nem találkozik a párttal Tapolcán, a saját választókörzetében.

„A vegzálás nem fér bele” – mondja az épp szerdán elbukott ellehetetlenítési törvényről. Navracsics szerint az, hogy ha bármi szubjektív elem van egy ilyen törvényben, az elfogadhatatlan, és azzal sem ért egyet, hogy az egy százalék rendelkezési jogának utólagos elvétele megvalósulhasson.

Az interjú további részében hosszan beszélnek a Navracsics által jegyzett „helyi önazonosság védelméről szóló” törvényjavaslatról és a HUXIT lehetőségéről is.