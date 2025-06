Legszívesebben szembeköpné magát a polgármester, de a retorzióktól tartva legyártotta az Ukrajna elleni kampányvideót

Mindenkit a lapátokhoz parancsol a kormány és pártja, hogy felpörgesse az Ukrajna-ellenes Voks 2025 kampányt. Nemcsak Böde Dániel népszerűsíti a leegyszerűsített „nemzeti” „konzultációt”, de sok társával együtt így tett egy somogyi kormánypárti polgármester is Facebook-videóban. A névtelenséget kérő településvezető ugyanakkor ezt nyilatkozta a Népszavának:

„Legszívesebben szembeköpném magam, hogy megcsináltam a videót, de nem tehettem mást, ha nem akarok kitolni a településemmel”.

A polgármester szerint az ukrános téma nincs az első húsz olyan probléma között, amelyik mielőbbbi megoldásra vár.

„Először nemet mondtam, aztán a képviselőnk környezetéből szóltak, hogy jobb, ha mégis beleállok, különben keresztet vethetek a falu pályázataira. Amúgy is szűkösek a keretek, könnyű kiesni a pikszisből, így végül felmondtam a kötelező szöveget”.

Egy másik, független polgármester azt mondta a lapnak, hogy több fideszes kollégájával beszélt, neki is azt mondták vissza, hogy a többség nagyon nem akart belefolyni ebbe az ügybe. „De meg kell nézni, kik osztottak meg propagandavideót, jellemzően hátrányos helyzetű településeket irányítanak, ahol pályázati pénz nélkül lehúzhatják a rolót. Ezt használják ki a kormánypárti országgyűlési képviselők, és tartok tőle, mivel még két hétig lehet szavazni, minket, függetleneket is megkeresnek majd. És akkor jön a nagy dilemma, mit tegyünk, hiszen az ember nem akar egy ilyen, már ne is haragudjon, de undorító témában propagandistává válni, viszont, ha nemet mond, akkor amíg a jelen rezsim van hatalmon, keresztet vethet minden pályázatára, vagyis halálra ítélte a települését.”

Nemcsak Somogyban történik ez, Nógrád megyében is van példa rá. Ott a pártvezetés kegyeiért teperő képviselő hívta össze a befolyása alatt lévő polgármestereket, hogy kezdjék el a propagandavideók gyártását.