5,7 milliós fizetés, ingyen lakhatás, házvezetőnő és magáncélra kapott autó mellett panaszkodott pokoli másfél évre Novák Katalin

Hosszú idő óta először jelent meg a nyilvánosság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnök, aki egy temesvári pódiumbeszélgetésen arra panaszkodott, hogy pokoli másfél éve volt.

Nagyon embert próbáló időszak volt ez a másfél év, úgyhogy nem mondom azt, hogy amikor a napi hálaadást mondtam el reggelente, akkor nem volt olyan nap, amikor egy picit ne gondolkodtam volna el rajta, hogy mi is az, amiért ma hálát tudok adni.

A pódiumbeszélgetésen azt mondta, a kegyelmi jogkör gyakorlása volt a legnehezebb feladata, azonban a 444 kérdésére továbbra sem volt hajlandó válaszolni arra, pontosan kinek a javaslatára vagy nyomására adott kegyelmet K. Endrének, és tényleg lemondatták-e. Februárban a Telexet egy londoni előadás előtt azzal rázta le, hogy nincs relevanciája a kegyelmi döntésre vonatkozó kérdésnek.

Novák Katalin Temesváron Fotó: Kristóf Balázs/444

Novák megnyilvánulása után Magyar Péter azt ígérte, ha kormányra kerülnek, elveszik a volt elnököknek járó juttatásokat.

Van mit elvenni

Azon kívül, hogy Novákot lelkileg megviselhette az elmúlt másfél év, egyéb szempontból nem lehet oka panaszra, a Fidesz ugyanis Schmitt Pál lemondása óta gáláns azokkal az államfőkkel, akik a ciklusuk kitöltése előtt távoztak. Például, nekik is jár még az államfői fizetés.

Novák Katalin fizetése ráadásul nem sokkal a bukása után lett magasabb: az addigi 4,6 millió helyett tavaly márciustól már 5,2, idéntől pedig 5,7 milliót kap, ahogy a többiek is.

A fizetésük ugyanis az előző évi átlagbérhez van kötve, így automatikusan emelkedik.

A törvény értelmében a volt elnököknek jár még

kérelmükre megfelelő lakás használatának joga,

legfeljebb háromfős titkárság alkalmazása,

térítésmentes egészségügyi ellátás,

személyes gépkocsihasználat.

A lakás fenntartását és egy háztartási alkalmazottat az Országgyűlés Hivatala finanszírozza. A volt elnök ugyanezt kérheti az általa használt lakás esetén is, vagyis úgy, hogy a saját lakásába költözik vissza. Novákkal az eddigi hírek szerint ez a helyzet: a lemondása után nem kért „szolgálati lakást” (ami Áder Jánosnál egy 720 négyzetméteres svábhegyi villát takart), hanem pár hónapos csúszással visszaköltözött korábbi otthonába.

Addig a család a Béla király úti rezidenciát használta, holott jogilag azt már Sulyok Tamás megválasztott elnöknek kellett volna igénybe vennie.

Novákot egyébként egy évig, idén február 26-ig a TEK is védte.

A három fős titkárság mellé Novák kért egy „gazdasszonyt”, vagyis házvezetőnőt, de Áder Jánosnak is van egy negyedik alkalmazottja, akinek nem ismert a beosztása.

A három-három fős titkárságot mindhárom volt elnök igénybe veszi. Tavaly szeptemberben küldtünk közérdekű adatigénylést arról, hogy a titkárságon dolgozók mennyit keresnek.

A törvény értelmében minden titkárságnak jár egy autó, hivatalos célra. Lehet, hogy az ő fizetésük is emelkedett azóta.

Nem tudni, mit csinál

Bukása után Novák hónapokra eltűnt a nyilvánosság elől, miközben a fizetését felvette, így közérdekű adatigénylésben tételes válaszokat vártunk arra, hogy milyen programokon, eseményeken vett részt, illetve milyen jótékonysági vagy egyéb tevékenységeket vállalt. Ha ilyen nem volt, akkor pedig írják le, mivel foglalkozik a volt elnök, és miben segíti őt a titkárság, aminek fenntartása havonta szintén több, mint 5 millióba kerül.

Erre ez a semmitmondó válasz érkezett szeptember végén: „a Volt Köztársasági Elnökök Titkársága ellátja a volt elnökök szakmai, politikai, diplomáciai, protokolláris és média feladatait, segíti közéleti szerepvállalásukat, előkészíti kulturális rendezvényeken való részvételüket, valamint elvégzi a közcélú adományaikkal kapcsolatos feladatokat. A titkárság munkatársainak feladatairól a volt köztársasági elnökök rendelkeznek. Elnök Asszony több nem nyilvános találkozón vett részt az elmúlt időszakban, ezek szervezése, lebonyolítása is a titkárság feladata.”

Novák akkoriban debütált egy, a születésszám növekedésével foglalkozó NGO, az X-Y Worldwide társalapítójaként és vezérigazgatójaként. Stephen J. Shaw demográfus oldalán tért vissza, akinek a szakma ízekre szedte a dokumentumfilmjében foglalt állításokat.

Novák több külföldi demográfiai fórumon részt vett Dél-Koreában és Japánban, majd az Atlanti Tanács két díjazottjával, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és Elon Muskkal közös fotót posztolt azzal a szöveggel, hogy csak a gyerekek menthetik meg a világot.

Dél-Koreába és Japánba volt köztársasági elnök minőségében hívták Novákot, és Mandiner Novák titkárságára hivatkozva azt írta, az utakat Novák saját zsebből fizette. Azóta volt még egy londoni útja is, ahol egy konferencián beszélt a demográfiáról. Most Temesváron elárulta, hogy a szöüli főpolgármesternek a tanácsadója is lett demográfiai ügyekben.

Az X-Y Worldwide annyira nem pörög: Novák ezzel kapcsolatban sem ontja a posztokat, a szervezet tevékenységéről pedig a regisztrált tagok sem tudnak semmit.