Vitézy Lázárnak: Mi lesz a következő? Leszerelteti az összes állomási órát?

„Ott tartunk, hogy a közlekedési miniszter most már büszkén vállalja, hogy ő állíttatta le a vasúti tájékoztatási rendszereket, majd fenyegette meg az önkéntes oldalak fejlesztőit is. Mindezt azért, hogy a magyar vasút válságát elrejtse a nyilvánosság elől” – reagált Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár arra, hogy Lázár János közlekedési miniszter szerint nem fontos, hogy nyilvánosak legyenek a MÁV-os adatok, hiszen „aki késett, az maga is tudja, hogy késett” (aki esetleg vonatra vár, vagy átszállás miatt izgul, az meg miért nem vett autót ugyebár).

Vitézy a miniszternek írt válaszában úgy fogalmaz: „Lázár úr, nem mindegy. Az utasoknak joga van a tájékozódáshoz, joguk van tudni, mennyit késnek a vonatok. Mi lesz a következő? Leszerelteti az összes állomási órát?” Felsorol számos példát arra, amikor és amiért fontos lenne a vasúti közlekedésről a nyilvánosság tájékoztatása. Például azt, hogy

előfordul, hogy az utas azt hiszi, rég lekéste a korábbi vonatot, de valójában az annyit késik, hogy még simán eléri. Ezt a kereső nem mutatja, ebben is a térkép segített,

vagy azt, hogy

rengeteg dolgozó, a csatlakozó buszok vezetői, társszolgáltatók (például a BKK) diszpécserei, fedélzeti jegyvizsgálók vagy diákmunkások is a Vonatinfó térkép segítségével adtak az utasoknak tájékoztatást vagy tudták, merre jár a csatlakozó vonat.

Miután a június eddig pocsékul indult a MÁV számára, a nyári hétvégéken rendszeresen összeomlott például a balatoni vasúti forgalom, majd Vitézy szerint Lázár utasításba adta, hogy a jelentősen késő vonatokat nem jeleníthetik meg a vonatinformációs rendszerben , a MÁV fokozatosan elkezdte felszámolni a működése körüli nyilvánosságot.

Először leállították azt az EMIG weboldalt, amelyen nyomon lehetett követni, hogy nem tűnnek-e el késő vonatok a vonatinformációs rendszerből. Amikor ezt megírtuk június 13-án, másnap a Lázár szócsövévé redukálódott Hegyi Zsolt MÁV-vezér még azzal védte meg az intézkedést egy Facebook-posztban, hogy de úgyis ott van a Vonatinfó, a MÁV-nak az a térképes alkalmazása, amelyen minden vonat közlekedése látszik. Vagyis, mondta, a vonatok késéseit továbbra is lehet követni, azokat ugyanis a Vonatinfó rendszerében vezetik. Még azzal is büszkélkedett, hogy korábban ő intézte el, hogy a Vonatinfó minden internetképes eszközről elérhető legyen.

Majd egy héttel később, az első főszezoni, iskolai szünetes balatoni hétvégéjének kezdetén, most szombaton ezt a Vonatinfót is leállították, közben ezzel párhuzamosan egyre ritkábban közöl adatok a Facebookon a Mávinform: hétfőn és kedden csak egyet, miközben az utasok kommentjeiből lehet tudni, hogy például kedden a Napfény IC 60 percet késett, az Alföld IC 40 perces késéssel ment. Azt sem közölte a Mávinform a Facebookon, csak a sokkal átláthatatlanabb weboldalán, hogy a Tisza-Szamos EC késve indult a Keletiből, vagy hogy a hatvani és újszászi vonalakon avartűz miatt csak korlátozásokkal járhatnak a vonatok, így nőtt a menetidő.

Hegyi Zsolt a Vonatinfó leállításáról már hallgatott, két napon át semmit nem posztolt a Facebookján, majd mintha mi sem történt volna, a kölcsönzött mozdonyok matricázásáról írt bejegyzést. Közben megindultak a Vonatinfót pótló civil kezdeményezések, amiket Lázár megfenyegetett. A Holavonat.hu-t le is állították, de több más oldal jelenleg is működik, a holavonat.kinsta.app például azt mutatja, hogy az észak-alföldi vonalakon alig van nem késő vonat.