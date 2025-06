Már megint Mészáros bankja finanszírozta a spanyol szélsőjobbot

Az Orbánéktól érkező finanszírozás a Voxnál most már nem kivétel, hanem a szabály - kezdi cikkét a vezető spanyol lap, az El País. Ebben arról számol be, hogy miután jelentős botrányokhoz és hatósági vizsgálatokhoz vezetett a 2023-as kampány előtt a Mészáros-féle MHB-tól érkező hitel, a szélsőjobboldali spanyol párt a 2024-es EP-kampányához is a NER-es szuperbank pénzét vette igénybe mintegy 2,8 milliárd forint értékben.

A Vox korábban már elismerte, hogy 9,2 millió eurós kölcsönt kapott a Magyar Bankholding Zrt.-től a 2023-as kampányhoz, és az ügyben a magyar gazdasági államtitkár is kénytelen volt megszólalni, aki szerint „kizárólag üzleti döntés” volt, hogy Mészáros Lőrinc bankja pénzt adott a spanyol szélsőjobbnak.

Patrióták: Matteo Salvini, Orbán Viktor (b2), Santiago Abascal és Marine Le Pen Fotó: DIEGO RADAMES/Anadolu via AFP

A Vox most leadott beszámolójában azonban már egy újabb magyar hitel szerepel, 7 millió euró értékben. A Vox főtitkára, Ignacio Garriga levelet írt minden párttagnak, hogy magyarázza a helyzetet. Ebben azt állítja, hogy „a spanyol bankok megtagadták a Vox finanszírozását, miközben a többi pártnak felajánlották”, és hogy a kormány „megfenyegeti a bankokat”, hogy ne adjanak kölcsönt a Voxnak. A főtitkár nem szolgált semmilyen bizonyítékkal erre a vádra, amelyet a párt saját számlái cáfolnak: a BBVA és a Santander bankok 1,8 millió, illetve 955 ezer euró kölcsönt nyújtottak a Voxnak a helyi és katalán választási kampányokhoz.

Az első magyar kölcsönt az ügyészség is vizsgálta, de végül arra jutottak, hogy a szélsőjobboldali párt visszafizette a hitel tőkéjét és 1 millió euró kamatot fizetett, ezért nem törvény által tiltott adományról volt szó, hanem valódi kölcsönről. Az MBH Bank és a magyar kormány közötti kapcsolatot illetően az ügyészség úgy vélte, hogy a beadványozó szocialista párt nem nyújtott be bizonyítékot erre, és ezt a Számvevőszék sem tudta igazolni. Már csak azért sem, mert a magyar bank nem tájékoztatta a Voxnak nyújtott hitelről, megsértve ezzel a spanyol választási jogszabályokat.

2022-ben derült ki, a francia szélsőjobboldali vezető, Marine Le Pen több mint tízmillió eurós hitelt kapott egy magyar banktól választási kampányának finanszírozására. Ez akkor a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló MKB volt, ami mostanra szintén a Magyar Bankholding része.

A Vox vezetője egyben Orbán Viktor pártcsaládjáknak, a Patriótáknak az elnöke, ennek legprominensebb tagja Marine Le Pen.