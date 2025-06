Strasbourgban folytatódik a Belgrád–Budapest vasútvonal közérdekű adatai miatt indított per

„Még NER-mércével is kirívóan rossz döntést hozott az Alkotmánybíróság” a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, Ligeti Miklós szerint akkor, amikor úgy döntött: a kormány titokban tarthatja a 800 milliárd forintért, 85 százalékban kínai hitelből megvalósuló Belgrád-Budapest vasútvonal-építés számos, a jogerős bírósági ítéletek szerint még közérdekű adatát. Ez a határozat „kétségessé teheti a közügyek és a közpénzek átláthatóságáért vívott több évtizedes küzdelem eredményeit” – írja Ligeti a 24.hu-n megjelent cikkében.

A persorozat még 2020-ban kezdődött, miután 2019-ben kiválasztották a vasúti beruházás kivitelezőit és azok alvállalkozóit, magyar részről Mészáros Lőrinc érdekeltségét, az RM International Zrt.-t. „ Az Országgyűlés tíz évre titkosította a közbeszerzés dokumentumait, és azt sem tudni, hogy kikkel, milyen értékben kötöttek szerződést a munkákra. Csupán annyi derült ki, hogy a Mészáros család érdekeltségei, így az R-Kord Kft., a V-Híd Zrt., a Fejér B.Á.L. Zrt., és a Vasútvill Kft. nemcsak fővállalkozóként, hanem alvállalkozóként is megbízásokhoz jutnak” – idézi fel az előzményeket Ligeti.

Az ügyben első fokon még elfogadta a bíróság a külügynek azt a válaszát, miszerint „Miniszter úr nem járul hozzá (…) az adatok nyilvánosságra hozatalához”, és slussz-passz. Másodfokon, tehát jogerős ítéletében viszont az Ítélőtábla elrendelte az adatok kiadását. A magyar állam ekkor a biztos védvonalak mögé menekült, a Kúriához fordult, amelyre számíthatott is: itt ismét elkaszálták az adatigénylést, ráadásul a Kúria azt is kimondta: a bíróságnak nincsen joga felülbírálni a kormányt. Az ügy végül két hete a korábban már említett Ab-határozattal ért véget – amihez egyébként három alkotmánybíró is ellenvetését jelző különvéleményt fűzött –, legalábbis Magyarországon.

A Transparency ugyanis folytatja a harcát az adatok megismeréséért. „További hazai jogorvoslati lehetőség hiányában az ügy Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bíróságán folytatódik” – írta Ligeti.