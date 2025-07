Vádat emeltek Németországban a kitörésnapi antifasiszta támadások gyanúsítottjai ellen

Vádat emeltek Németországban hat gyanúsított ellen, akiket a 2023 februárjában, a kitörés túra kezdetén Budapesten az általuk szélsőjobboldalinak vélt emberek ellen elkövetett támadásokban való részvétellel gyanúsítanak – írja az MTI a karlsruhei ügyészségre hivatkozva. A vádiratot a düsseldorfi bíróságon nyújtották be, a vádak között bűnszövetkezeti tagság, súlyos testi sértés és gyilkossági kísérlet is szerepel.

Antifasiszták és rohamrendőrök a kitörésnapi emléktúrán a budai várban. Fotó: Bankó Gábor/444

Csak ne kelljen Magyarországra jönni

Januárban több német baloldali aktivista is feladta magát, akiket a becsület napi támadássorozat miatt köröztek. Az egyik gyanúsított ügyvédje akkor azt mondta, azért bujkáltak eddig, mert féltek a kiadatástól. Most is azt kérik, ne adják ki őket az országból.

„Magyarországon a jobboldali kormány miatt nem garantálható a tisztességes eljárás” – mondta az ügyvéd. Egy másik gyanúsított ügyvédje szerint embertelen börtönkörülményeknek lennének kitéve Magyarországon, ennek ellenére továbbra is elképzelhető, hogy kiadják őket.

Ilaria Salis Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A hatóságok a 2023-as támadássorozat után három gyanúsítottat is elfogtak. Köztük volt az azóta ismertté vált olasz nő, akire a tárgyalások kezdetén 11 év börtönt kért az ügyész. Ilaria Salist június közepén, a választások után engedték szabadon, ugyanis az olasz Zöldek És Baloldal Szövetsége párt képviselőjeként bekerült az EP-be. Fogvatartási körülményei miatt kisebb diplomáciai csörte is kialakult Olaszország és Magyarország között.

Éhségsztrájkol a Budapesten fogvatartott aktivista

Ugyanennek a csoportnak egy másik tagját, Lina E. lipcsei diáklányt és több társát 2023 májusában Szászországban már több év szabadságvesztéssel sújtották. Egy további tag, Maja T. Budapesten áll bíróság előtt ugyanebben az ügyben.

Maja T. tűrhetetlennek tartotta a fogva tartási körülményeit, ezért június elején éhségsztrájkba kezdett, aminek következtében júliusra olyan rosszul lett, hogy börtönkórházba kellett szállítani. Elmondása szerint naponta motozták, éjszakánként lámpát gyújtottak rá és felforgatták a szobáját, nem engedték emberek közé, cellájában pedig csótányok és poloskák voltak.

A jénai születésű, baloldali körökben Maja néven ismert személyt tavaly júniusban adta ki Németország Magyarországnak – mint utólag kiderült, jogtalanul. A német alkotmánybíróság szerint ugyanis a kiadás sértette Maja alapvető jogait, és a berlini bíróság, amely engedélyezte az eljárást, nem tisztázta megfelelően, hogy a gyanúsítottat Magyarországon milyen körülmények között tartják majd fogva.