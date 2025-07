Hankó miniszternek sikerült Semmelweishez hasonlítania magát

Hankó miniszter szól a doktorokhoz Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Hankó Balázs a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar doktoravatási ünnepségén a gyógyítást az egyik legszebb hivatásnak nevezte, és elmondta, hogy a magyar felsőoktatás öt évvel ezelőtt kezdődő megújulása során szakítottak a korábban az intézményekre erőltetett szocialista nagyvállalati működéssel. Hogy miért pont öt éve kezdett csodálatos lenni a magyar felsőoktatás, ha a Fidesz már 15 éve hatalmon van, az nem derült ki, de azt tudjuk, hogy Hankó 2020 óta felelős a magyar felsőoktatásért helyettes államtitkárként, államtitkárként, majd miniszterként.

Az MTI tudósítása szerint méltatta az egyetem névadója, Semmelweis Ignác tevékenységét, aki „tudásával, szorgalmával, megfigyeléseivel, az igazság melletti kitartásával a reá bízottak életét védte még akkor is, amikor szinte mindenki támadta őt, és azóta millió és millió édesanya, százmilliók életének megmentője lett.”

„Ez a hit, kitartás, szuverenitás az, ami példát és irányt mutat, a megújult és sikeres magyar felsőoktatás is ilyen szuverén döntésben fogant” – fogalmazott.

A politikai kampányszlogen (szuverenitás) ráaggatása a magyar orvostudomány héroszára önmagában is ízléses, de a kormány és a miniszter munkáját összevetni Semmelweissével tán még inkább.

Hankó szerint a megújulással létrejövő új felsőoktatási finanszírozási rendszer célja a középszerből való kilépés volt, a kormány autonómiát teremtett az egyetemeken, két és félszeresére nőtt a teljesítményösztönzés. A magyar felsőoktatás rendszerét ma csak az ellenérdekeltek támadják, a megfigyelések, eredmények viszont azt mutatják, hogy „igazunk van” - mondta a miniszter.

A magyar felsőoktatás tehát annyira tökéletes Hankó ás társai történelmi jelentőségű munkájának hála, hogy aki hibát, hiányosságot vél felfedezni benne, az ellenérdekelt és támad. Ez a logika figyelhető meg az Erasmus-program felfüggesztésél is. Itt ugye az történt, hogy a modellváltó, tehát államiból alapítványi működtetésbe átadott magyar egyetemek hallgatói nem vehetnek részt az uniós Erasmus programokban. Brüsszel december közepén erősítette meg azt a korábbi döntését, hogy a magyar jogszabályok még mindig nem kezelik megfelelően az egyetemeket irányító, úgynevezett közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumaiban felmerülő „összeférhetetlenségi kockázatokat”, vagyis a kuratóriumok politikai kézivezérlésének kockázata megmaradt.

Vagyis pont azért nem kapnak a magyar egyetemisták és kutatók ösztöndíjat, mert a kormány nem ad az egyetemeknek autonómiát.

Ezt a döntést óriási felháborodás fogadta kormányoldalon, Navracsics miniszter a lemondását ígérte be, ha nem tud a helyzeten változtatni (nem tudott, nem mondott le). Aztán elindították a Pannónia Programot, amelyről Hankó és mások is hangsúlyozták, hogy nem pótolhatja az Erasmus programot, amelynek újraindításáért továbbra is dolgoznak. Eltelt pár év, és a miniszter most már ott tart, hogy jobb is így, hogy a magyar adófizetők fizetik azt, amit eddig az EU. Az MTI tudósítása szerint ugyanis a tárcavezető kiemelte, hogy a kormány által létrehozott Pannónia-program ma már jobban teljesít, mint az Erasmus, idén őszig mintegy nyolcezren jutnak el a világ vezető egyetemeire, közülük az előző tanévben 590 SE-hallgató volt.

A Pannónia Ösztöndíjprogramot amúgy pont most elemezte az Átlátszó, és arra jutott, hogy több hallgató tudott részt venni rajta, mint az Erasmus+ programon, de a mobilitásuk hossza jelentősen rövidebb volt.

Merkely Béla, az SE rektora arra intette a diplomájukat most átvevő 517 végzős orvost, hogy sose elégedjenek meg kötelező feladataik elvégzésével, és arra kérte őket, hogy munkájukkal öregbítsék az egyetem hírnevét, tevékenységük középpontjában mindig a betegek, a rászorulók, az elesettek álljanak. Hangsúlyozta, hogy az orvos- és egészségtudományban átütő sikereket csak határokon átívelő együttműködéssel lehet elérni, a külföldön szerencsét próbálókat pedig arra bátorította, az ott megszerzett tudást mielőbb hozzák haza. A rektor az egyetemet világszínvonalú tudáscentrumként jellemezte, ennek kapcsán pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar űrhajósprogramban, Kapu Tibor felkészítésében is részt vettek.