Az átvonuló vihar miatt a győri, a ceglédi és a balatoni vasútvonalakon is összeomlott a közlekedés

Az átvonuló vihar komoly fennakadásokat okozott az ország közlekedésében. A megrongálódott felsővezetékek miatt több vasútvonalon is pótlóbuszokat kellett forgalomba állítani.

A MÁVINFORM tájékoztatása alapján

a Balaton déli partján Székesfehérvár és Lepsény,

a Balaton északi partján Székesfehérvár és Balatonfüred,

a győri fővonalon pedig Kelenföld és Szárliget között közlekednek a pótlóbuszok.

A fennakadások elhárításáig a Balaton körül közlekedő valamennyi vonat helyjegy nélkül vehető igénybe. A vonatjegyek pedig visszavonásig valamennyi Volán-járaton érvényesek.

A felsővezetékekkel a Dunától keletre is akadtak problémák. A ceglédi fővonalon több helyen is megrongálódott a felsővezetéki hálózat, így a Budapest-Debrecen és a Budapest-Szeged közötti járatoknál is hosszabb menetidőre és rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kell számítani. A szobi fővonalon felsővezetéki zárlat miatt szünetel a forgalom Rákospalota és Vác között, a veresegyházi vonalon pedig felsővezetéki hiba miatt nem közlekednek a vonatok Rákospalota és Vác között.

Több vonalon fakidőlés miatt nem közlekedhetnek a vonatok:

a lajosmizsei vonalon Pestszentimrénél

a szekszárdi vonalon Rétszilas és Bátaszék,

a villányi vonalon pedig Villány és Magyarbóly között szünetel a forgalom.

Az újszászi fővonalon pedig Rákoshegy és Maglód között dőlt fa az egyik vágányra, így a vonatok csak a másik vágányon közlekedhetnek.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Egyik olvasónk azt írta, hogy a pótlóbuszokról 50 perccel a MÁVINFORM Facebook-posztja után sem tájékoztatták a székesfehérvári vasútállomáson várakozó utasokat. A Balaton irányába közlekedő vonatokat úgy tüntették fel az utastájékoztató táblákon, mintha nem pótlóbuszok közlekednének helyettük. A pótlóbuszok pedig 14:40-kor még nem érkeztek meg az állomásra.

A vihar a légi közlekedésben is fennakadásokat okoz. A Budapest Airport közleménye szerint a zivatarlánc járatkéséseket és akár járattörléseket is okozhat hétfőn és kedden. A biztonságos légi közlekedés fenntartása érdekében átmeneti légtérkorlátozásokat vezethetnek be, ami növeli a késések esélyét, hiszen az érintett járatok csak kerülőutakon tudják elérni úti céljukat. Az intézkedések a Liszt Ferenc-repülőtér forgalmát és a magyar légtéren átrepülő forgalmat egyaránt befolyásolhatják.

A Katasztrófavédelem közleménye alapján hétfő kora délutánig több mint 500 helyre riasztották a tűzoltókat. A legtöbb alkalommal Veszprém, Fejér, Somogy, Komárom és Baranya megyében kellett beavatkozniuk, jellemzően kerítésekre, épületekre dőlt fákat távolítottak el. Az M7-es autópálya Fejér megyei szakaszán, Polgárdi közelében pedig lehasadt faágak akadályozzák a forgalmat.

Amennyiben az érintett vasútvonalakon közlekedik, és érdekes információja van, küldje el nekünk a szerk@444.hu címre.