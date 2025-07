Egyelőre nem kell kifizetnie a milliárdos kartellbírságot Mészáros Lőrinc exvejének

Azonnali jogvédelmet kaptak Homlok Zsolt cégei a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által kiszabott 1,2 milliárd forintos versenyfelügyeleti bírságai kapcsán a Fővárosi Ítélőtábla döntése nyomán – tudta meg a 24.hu. A lap úgy tudja, a végzés arról is rendelkezik, hogy Mészáros exvejének érdekeltségei vissza kaphatják a hatóságok által eddig inkasszózott összegeket is.

Homlok Zsolt és Homlok-Mészáros Ágnes 2017-ben. Fotó: Haladas.hu

Homlok Zsolt üzleti ügyei nagyon rossz fordulatot vettek azután, hogy elvált a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc lányától. Azóta az ág is húzza a kegyvesztett NER-lovagot, előbb kitették Mészáros projektjeiből, újakhoz sem jut igazán, a válás a focicsapata, a Szombathelyi Haladás végét is jelentette, 2024-ben pedig a GVH 1,2 milliárd forintos büntetéssel sújtotta a Homlok Építő Zrt.-t és a Homlok Építőipari Kft.-t is. Idén áprilisban mindkét cégére csődvédelmet kért.

A vizsgálat szerint a debreceni Észak-nyugati Gazdasági Övezettel összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztés során Homlok kartellezett az Inter Mobility Kft.-vel. A GVH nem állt meg a rekord nagyságú pénzbüntetésnél, fel is jelentette a kartellezést, amiért egytől öt évig terjedő szabadságvesztés szabható ki a személyi felelősökre.

A Homlok-csoport cégei arra hivatkozva kérték a bíróságtól a büntetések halasztását, hogy a végrehajtás esetén „gazdasági tevékenységük helyreállíthatatlanul ellehetetlenülne.” A GVH kommunikációs vezetője a 24-nek azt mondta, hogy a döntés semmilyen módon nem befolyásolja a GVH által feltárt súlyos jogsértések megítélését.