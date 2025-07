Felelősségteljes világpolgárok iskolája

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon (és New Yorkban)

Fotó: Németh Dániel/444

Német és angol tannyelvű, „felelősségteljes világpolgárokat” nevelő, hangsúlyozottan multikulturális iskolát néztek ki információink szerint Tiborcz Istvánék New Yorkban a legnagyobb gyermeküknek, ami szintén arra utal, hogy a miniszterelnök lánya és veje tényleg elhagyja az országot. Ezt Orbán Ráhel is megpendítette már lehetőségként kedden, de mint kiderült, csak azután posztolt erről, hogy a Válasz Online kérdéseket küldött nekik az esetleges költözésről.

Orbán Viktor közben ismét valamelyik fideszes felület stúdiójában járt, és a tegnap amúgy pápai magánkihallgatáson járt Zelenszkijt nevezte éppen komédiásnak meg influenszernek. A bonyolódó ukrán-magyar kapcsolatokról szólt az a hírünk is, hogy ukrán olajvezetékért lobbizik a MOL az EU-nál, miközben az orosz függés megszüntetésre hivatkoznak.

Írtunk tegnap arról is, hogy pornósztár szpottolta Orbánt, aki amúgy azt üzente a csütörtöki bizalmatlansági szavazás előtt Ursula von der Leyennek, hogy ideje távozni, és hogy Tordai Bence megírta, értesülése szerint mi volt a menü a Harcosok klubja indítórendezvényén. A magyar miniszterelnök téma volt az EP-ben rendezett vitán is, ahol a Budapest Pride tapasztalatairól is szó volt, és mint egy belga képviselő fogalmazott, együtt mondták Orbánnak, hogy „menjen a picsába.”

Gárdonyban közben sorra kell tartani az időközi választásokat, mert sorra mondtak le mandátumokról a fideszesek. Utánajártunk, hogy miért történt mindez. Írtunk arról is, hogy a Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének egyik tanára a Pride után egy bibliai idézetet posztolt, amelyben az áll, hogy ha férfi férfival hál, akkor halállal kell lakolnia. A poszt miatt a hallgatók felháborodtak, a tanszék elhatárolódott, az egyetem vezetése viszont azóta is hallgat. És hír volt még, hogy

Élet a világban

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Donald Trumpnak kezd elege lenni Putyin szarságaiból, írtuk Trump szavai nyomán szerdán, miközben Moszkva a háború eddigi legnagyobb légitámadását indította meg Ukrajna ellen, és kapcsolódó hír volt, hogy Merz nem bízik abban, hogy diplomáciai úton lehetne rendezni az orosz-ukrán háborút. A hágai bíróság közben kimondta, hogy bizonyítottan az oroszok lőtték le a maláj utasszállítót.

Nagy napja volt Elon Musknak is, miután a chatbotja előbb Adolf Hitlert éltette, majd Erdogant kezdte el gyalázni, amiért Törökországban blokkolták is Gorkot. És hír volt, hogy

Qubit

A Qubit arról írt tegnap, hogy az ELTE kutatói új módszert dolgoztak ki a történelmi tájak fotórealisztikus megelevenítésére, amihez a régi térképeken, iratokon és mai drónfelvételeken kívül mindössze négy szoftverre van szükség, és beszámoltak arról a friss kutatásról is, mely szerint 2300 életet követelt a júniusi hőhullám Európában.